原标题 出海记|日媒分析：中国油企积极姿态或将激活全球石油产业

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参考消息网3月30日报道 日媒称，中国两大国有石油巨头的上市子公司将加强海外油田权益收购和国内油田开发投资。中国石油天然气（中石油）将时隔5个财年重启海外权益收购，中国石油化工（中石化）也将时隔3个财年把投资额提高至1000亿元以上。两家企业的积极姿态或将激活全球石油产业。

据《日本经济新闻》网站3月28日报道，受2014年开始的原油价格低迷影响，中石油基本上停止了海外权益的收购，但今后将在海外业务上踩下油门。中石油总裁汪东进3月23日在香港的记者会上表示，将时隔5个财年重启海外原油和天然气权益收购。

在此之前的3月21日，中石油宣布的收购阿拉伯联合酋长国（UAE）阿布扎比的油田权益。中石油董事长王宜林等人亲赴阿布扎比签约，显示出对此事的重视程度。王宜林在记者会上充满自信地表示，在与全球巨头展开竞争的情况下取得权益，是巨大的成功。中石油将继续扩大海外权益收购，有信心成为世界一流。

报道称，中石油的盈利能力正在恢复。2017财年（截至2017年12月）的销售额同比增长24.7%，达到2.0158万亿元。虽然原油和天然气产量同比小幅下降，但价格上升推高了销售额，同时削减生产成本也取得效果，净利润增至2.9倍，达到227亿元。

由于业绩表现坚挺，中石油将以油田和天然气田等开发为中心扩大投资。2017财年的投资额增长25.4%，增至2162亿元，2018财年将增至2258亿元，连续2个财年实现增长。

特别是中石油将大力增产冬季出现严重供给不足的天然气。围绕在四川省等地的页岩气生产，汪东进总裁表示2017年的实际产量为30亿立方米。按此前计划，到2020年的产量目标是60~65亿立方米，但在新计划中提高至120亿立方米。

到2020年，中石油的天然气国内产量计划达到1200亿立方米，页岩气将占到整体的1成。此外，关于液化天然气（LNG）合约，汪东进提出了通过将价格偏高的长期合约改为价格较低的中短期合约，对收益进行严格管理的想法。

据报道，在中石化方面，2018财年的投资额将同比增加近2成，增至1170亿元。自2015财年以来再次突破1000亿元。包括西南页岩气生产等，中石化希望加强天然气生产体制。关于海外油田权益的收购，中石化总裁戴厚良3月26日在香港的记者会上表示，在讨论实际供求和条件等的基础上不断展开收购是我们的长期战略。

中石化的业绩也保持坚挺。2017财年的销售额同比增长22.2%，达到2.3601万亿元，净利润增长9.8%，达到512亿元。不但将原油价格上升转嫁到石油产品的价格上，还通过降低成本实现了业绩改善。

报道称，有欧美能源调查公司的分析师预测称：“中石油和中石化或将再次成为海外油田权益市场的主要参与者。”中国政府为了改善大气污染，正在推进将发电燃料从煤炭改为天然气的政策，因此天然气权益的洽购正在增加。

责任编辑：张岩