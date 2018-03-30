美国前驻华大使:美对中国加征关税非解决问题办法

原标题：加征关税不是解决问题的办法

——访美国前驻华大使博卡斯

本报驻美国记者 章念生 胡泽曦

“美中两国需要合作，两国人民也希望合作。”美国前驻华大使博卡斯日前在蒙大拿接受本报记者专访时一再强调这一观点。

博卡斯2014年2月担任美国驻华大使前，曾在美国联邦参议院任职35年，包括担任参议院财政委员会主席这一重要职位，是美国国会2000年批准与中国的永久正常贸易关系、2001年中国加入世界贸易组织等重大事件的亲历者与推动者，对美中贸易合作有着多年亲身体会。

对于特朗普政府要对来自中国的商品采取增加关税的做法，博卡斯明确表示反对，认为“这是错误的措施，太具对抗性，不是综合的解决办法。”博卡斯认为，希望双方都能冷静下来，倾听两国人民的呼声。

作为蒙大拿州任职时间最长的联邦参议员，博卡斯为蒙大拿的经济事务，包括促进与中国的贸易关系发展不遗余力。记者在蒙大拿采访家畜饲养者协会执行副会长埃罗尔·赖斯、农场主弗雷德·瓦克尔和农场主达斯蒂·哈恩等人时，他们都对博卡斯为推动蒙大拿与中国之间的合作交口称赞。

“蒙大拿所产谷物主要用于出口，其中一部分销往中国。我们也非常希望蒙大拿牛肉能更多地出口中国，我个人曾为之努力多年。”博卡斯说。

如今，特朗普政府单方面挑起贸易争端，让博卡斯深感忧虑。

“在美中两国之间造成紧张关系，从长远来看是危险的。”博卡斯说，美中关系正变得更加重要，其根本原因是中国在继续变得强大而繁荣。

“关键时刻，领导人需要展示勇气。”博卡斯认为，美中两国都应着眼未来，双方需要开诚布公，表达各自诉求，以取得共识。美中两国合作历史悠久，有过飞虎队这样的成功合作的案例，两国在朝鲜半岛问题以及伊朗、叙利亚等国际问题上合作顺利，“希望双方这次也能达成一个非对抗性的结果”。

“我对中国人民充满好感，中国人民积极向上、有活力、乐观、务实、注重结果、对未来充满热情。”对于将近3年的驻华大使任期，博卡斯充满怀念。他认为担任美国驻中国大使，是他一生最佳的工作：“我尽一切努力，将美国观点传递给中国，同时将中国的观点传递给美国，这有助于确保我们保持合作。”

“美中关系是世界上最重要的双边关系，而且今天正变得更加重要。”正因如此，博卡斯对于美中合作的未来仍然保持乐观。

（本报美国蒙大拿州比林斯电）

责任编辑：张岩