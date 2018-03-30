原标题：教育部：2017年有近50万外国留学生来华学习

新京报快讯（记者 王俊）3月30日，记者从教育部获悉，2017年共有48.92万名外国留学生在我国高等院校学习，规模增速连续两年保持在10%以上，其中学历生24.15万人，占总数的49.38%，同比增幅15.04%。

据统计，2017年共有来自204个国家和地区的各类外国留学人员在全国31个省、自治区、直辖市的935所高等院校学习，其中硕士和博士研究生共计约7.58万人，比2016年增加18.62%。

从生源来看，我国已是亚洲最大留学目的国，与2016年相比，前10位生源国稳中有变，依次为韩国、泰国、巴基斯坦、美国、印度、俄罗斯、日本、印度尼西亚、哈萨克斯坦和老挝。“一带一路”沿线国家留学生31.72万人，占总人数的64.85%，增幅达11.58%，高于各国平均增速。

从流向来看，北京、上海、江苏、浙江等东部11省市来华留学生共计34.19万人，占总数的69.88%。

从学科分布来看，来华留学生学习文科类专业的学生数量仍排名首位，占总人数的48.45%；学习工科、管理、理科、艺术、农学的学生数量增长明显，同比增幅均超过20%。此外，2017年来华留学生中，自费生达43.06万人，占总数的88.03%。

数据显示，中国政府奖学金吸引力不断提升，引领来华留学向高层次、高质量发展。2017年共有来自180个国家的5.86万名中国政府奖学金生在华学习，占总数的11.97%。其中学历生5.16万人，占奖学金生总数的88.02%，硕博研究生合计4.08万人，占奖学金生总数的69.57%，比2016年增加了20.06%。

责任编辑：张玉