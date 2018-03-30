中美贸易战让蔡英文暗窃喜?台媒体人:台捞不好处

原标题：中美贸易战让蔡英文暗自窃喜？ 台媒体人：台湾捞不着好处，还可能先倒霉

[环球网综合报道]日前，中美贸易开战，台湾各界也高度关注。30日，岛内媒体人赵少康在绿媒上撰文称，国际间有国际间的朝仪和规矩，基本上不会乱来，但大国之间高来高去，几大之间难为小，台湾没有捞到什么好处，却可能先受池鱼之殃。

据香港中评社30日报道，赵少康在文中用中美贸易纠纷举例称，目前专家估算如果美国惩罚中国大陆500亿美元的额度，则台湾和周边国家供应链会遭受100亿美元的损失，更不要说500亿美元以电子、高科技产品为主，台商必然是最大苦主，赖清德此前称“中美贸易战可以让台商分散投资”，听来就格外刺耳。台商面临重大危机，“行政院长”不设法减少他们的损失，还隔岸观火净说风凉话。

赵少康在文中写道，“马英九时代周旋在大国之间，打的是‘等距外交’”：亲美国、友日本、和大陆，至少也无风无雨、化险为夷、平平安安的过了8年，蔡英文打的是“差别外交”，亲疏有别：拉美日抗大陆，尤其近来大陆和美国迭有摩擦、冲突再起，台湾不免见猎心喜。但两个大国之间的对抗是全方位的，目前只是早期而已，距离大陆和美国全面开火、争霸全球，看起来还算太早。

但是对台湾而言，命运如何？赵少康认为，台湾应该慎重考虑是不是站在了正确的一边，万一选错边，只怕被美国抛弃时，已经时不我待，再不会有下一次重新开始的机会了。

最后，赵少康再一次提醒台当局，要记住最有利台湾的策略是：联美亲大陆，不做棋子！

责任编辑：初晓慧