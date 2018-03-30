原标题：讲过的话不敢认？赖清德：从没说过中美“贸易战”对台湾有利

台当局“行政院长”赖清德（图片来源：“中央社”）

[环球网综合报道]台当局“行政院长”赖清德今天（30日）矢口否认，称自己从来没有说过“美中贸易大战”对台湾是有利的；也没说过“台湾有五成人加薪，所以没有受到物价调整影响”。他还声称，只要调出备询的带子来看就很清楚。

据台湾“中央社”3月30日报道，台湾《联合晚报》日前发表一篇题为“电价物价齐涨？赖揆：五成以上民众没感觉”的文章，“行政院政务委员”兼发言人徐国勇随即表示称，赖清德接受“立委”王惠美质询时被问及，电价对CPI（居民消费价格指数）的影响，根据“主计总处”预估，对物价调涨的影响度约0.08个百分点，并没有造成大影响。

徐国勇声称，赖清德之后又答询有关薪资的问题，表示去年多数民众薪资有调升，估计有五成以上。综观整段答询，院长从未表示“五成以上民众应不受影响”等语，部分媒体将两段不同答询内容混淆结合，造成误解。

赖清德本人则强辩，他并没有说过，台湾有五成人加薪，所以没有受到物价调整影响，应该是记者本身理解错误。

至于台湾《中国时报》日前报道称，中美“贸易战”开打，赖清德当时表示，台湾要能借此得到“对台湾有利的事情”。对此，赖清德就硬拗，他从没有说过，中美“贸易大战”对台湾是有利的。只要调出备询的带子，不难“清楚”看到，他是针对不同“立委”提出的不同问题去做答复。

针对赖清德宣称，美国对中国提出“特别301条款”，当然对在大陆经营的台商也会有影响，中长期而言可能会逼大陆台商到东南亚、美国甚至回台湾投资。而我们发现，目前有很多台商也非常忧心于“中美贸易战”一发不可收拾，可能会对自己的产业产生一些问题。大陆国台办发言人安峰山在28日的例行发布会上回答记者提问时指出，关于中美贸易问题，有关部门已经表明了我们的立场。陈德铭会长在接受记者采访时也表达了我们保护台商权益的态度。我们支持台资企业在大陆扎根发展，这样的态度是非常明确的。我们正在积极落实《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》，台资企业和台湾同胞将因此受益，台资企业在大陆的投资和发展前景是光明的。

责任编辑：初晓慧