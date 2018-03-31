中国“海龙11000”万米级潜水器首次海试完成

据新华社“大洋一号”3月30日电 （记者陈灏）正在西太平洋执行2018年综合海试任务的“大洋一号”科考船，30日完成由中国自主研发的“海龙11000”万米级无人潜水器首次海试，潜水深度410米。

16时45分，“海龙11000”从母船缓缓入水；到达410米深度后，科考队对潜水器的监控系统、动力系统、推进系统等进行了全面检测。18时25分，“海龙11000”回到甲板。海试期间，其水下功能正常，所有参数都在正常范围内。

“海龙11000”突破了传统缆控无人潜水器模式，大量采用创新技术。其中，可加工浮力材料、多芯贯穿件等部件均为我国自主创新成果。

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