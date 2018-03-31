新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

中国“海龙11000”万米级潜水器首次海试完成

中国“海龙11000”万米级潜水器首次海试完成
2018年03月31日 04:31 人民日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　据新华社“大洋一号”3月30日电  （记者陈灏）正在西太平洋执行2018年综合海试任务的“大洋一号”科考船，30日完成由中国自主研发的“海龙11000”万米级无人潜水器首次海试，潜水深度410米。

　　16时45分，“海龙11000”从母船缓缓入水；到达410米深度后，科考队对潜水器的监控系统、动力系统、推进系统等进行了全面检测。18时25分，“海龙11000”回到甲板。海试期间，其水下功能正常，所有参数都在正常范围内。

　　“海龙11000”突破了传统缆控无人潜水器模式，大量采用创新技术。其中，可加工浮力材料、多芯贯穿件等部件均为我国自主创新成果。

责任编辑：张建利

潜水器大洋
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区