港大副教授在台湾发表“港独”言论 港府强烈谴责

原标题：戴耀廷跑到台湾发表“港独”言论，港府强烈谴责！

[环球时报驻香港特约记者 凌德]香港特区政府30日发表新闻稿，强烈谴责香港大学法律系副教授戴耀廷日前在台湾发表“香港可以考虑成立独立国家”的言论。香港媒体认为，特区政府就个人的言论做出回应非常罕见，表明该言论已引起相当重视。

据香港商台30日报道，特区政府当天表示，对戴耀廷相关言论“感到震惊，并予以强烈谴责”。港府重申，任何有关“港独”的主张都不符合“一国两制”、《基本法》以及香港社会的整体和长远利益。戴耀廷随后在脸书上回应称，他所发表的言论过往有在报章中提及，并非新观点，质疑港府高调发表针对他的声明是为了在未来进行23条立法做势。

“台独”组织上周在台北举行所谓“人权论坛”，纠集“港独”“藏独”“疆独”“蒙独”与“台独”，一众“独人”于会上大放厥词。其中戴耀廷公然鼓吹“分裂国家”，声称包括中国各地的人民可思考要成为“独立国家”还是建立“联邦”。

戴耀廷的“港独”谬论连日来在香港社会引起各界人士批评，多方促请港府尽快就《基本法》23条立法，禁止任何叛国、分裂活动以及煽动、颠覆中央政府的行为。香港《东方日报》29日发表评论指出，对戴耀廷这样肆无忌惮鼓吹“港独”、策动“乱港”行动，政府不应再姑息纵容，必须尽快就其涉嫌违法行为予以追究，彰显法治。香港电台30日引述全国港澳研究会副会长刘兆佳的分析说，特区政府就个别人士在其他地方出席活动的言论发声明，做法罕见，同时反映特区政府、以至中央越来越关注“港独”议题。

责任编辑：刘光博