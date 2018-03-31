全球一线GPS厂商将台湾列为“国家” 发声明致歉

原标题：将台湾列为“国家”！ 全球一线GPS厂商Garmin发声明致

[环球网综合报道]日前，全球一线GPS导航厂商Garmin（佳明）被岛内绿媒曝光称，今年1月之前，该公司官网还将台湾列为“国家”，但3月30日，该公司中国（大陆）官网发表一份声明，表示“秉持中国主权及领土完整的立场”，还为将台湾列为“Country”页面之下的行为表示道歉。

报道截图

台湾《自由时报》报道称，昨日（30日），Garmin发布声明稿，称“作为扎根中国多年的公司，Garmin一向秉持中国主权及领土完整的立场。我们曾在2018年1月对于Garmin中国以及其他亚洲分支机构的网站进行了全面检查，以确保网页内容的表述符合我们的立场。”

声明稿中还写道“非常遗憾的是，在Garmin域名内仍有将台湾列在选择Country的网页，我们对于这一疏漏和错误表示诚挚的歉意。我们已在第一时间通知了相关部门，并已完成整改（但各地服务器的更新尚需一定时间）。接下来会对全球的网站进行自查，并采取防范措施，以杜绝类似事件的发生。”

对此，《自由时报》再次甩锅宣称是“中国（大陆）不断向企业施压”所致，还报道Garmin1989年最初在美国成立时，创办人之一的高民环是台湾南投人，系台大电机系毕业。

记者在搜索相关信息时发现，Garmin在中国大陆和台湾分别有其官方网站，但该声明稿只在大陆官网上公布 ，其台湾官网上并未显示。

对于Garmin公司的做法，此前环环曾报道过类似新闻。如万豪酒店集团将西藏、港澳台等地区均列为“国家”，引发网友强烈谴责。之后，ZARA、美敦力、达美航空又纷纷被曝光官网将台湾同列为“国家”。事后，虽然上述公司均通过其官方渠道公开道歉，但还是被网友一片痛骂：“原则问题，不容含糊！必须离开中国！”

其中，对于万豪酒店集团的做法，国家旅游局有关负责人已约谈万豪亚太区负责人，强调中国主权和领土完整红线不容挑战，不可逾越。外交部发言人陆慷也在新闻记者会上对于此类企业的行为强调“香港、澳门、台湾、西藏都是中国的一部分，这是客观事实，也是国际社会的共识。我们欢迎外国企业来华投资兴业，同时在华经营的外国企业也应当尊重中国的主权和领土完整，遵守中国法律，尊重中国人民民族感情。这也是任何企业到其他国家投资兴业、开展合作最起码的遵循”。

陆慷还表示，“这些国际知名品牌在中国都有着较为庞大的消费群体，但你们一边赚着中国消费者的钱，一边伤着中国消费者的心，不锤你们锤谁？”

责任编辑：刘光博