屡传中国梵蒂冈将建交 蔡英文语气开始不乐观了

原标题：从前的自信呢？ 屡传中梵建交，蔡英文的语气开始不乐观了……

[环球网综合报道]日前，法新社报道称，消息人士透露梵蒂冈与中国接近达成一份有关主教任命的“历史性”协议，梵蒂冈政府将承认中国任命的7名主教。路透社也爆料称这一协议将于数月内签署，或给中梵关系带来历史性突破。众所周知，梵蒂冈是台湾唯一的欧洲“友邦国家”，如此消息一出，自然让台湾当局及岛内“独派”忧心忡忡。31日，台湾地区领导人蔡英文在被问及台梵“邦交”是否生变时，语气不乐观了……

台湾“中时电子报”31日报道称，蔡英文今日在花莲观光与媒体茶叙时，被问到大陆与梵蒂冈之间的关系是否会影响台湾。蔡英文对此回应的语气并不乐观，她称“我们应该冷静以对，不能自乱阵脚，无论怎么发展，（台当局）都会以保护台湾的利益来处理这件事情”。

蔡英文还继续说“这个事情外界都很关心，这段时间以来也有相当的报道。但我们的‘国安’团队、包括驻外机构都有全程掌握、也有跟各方沟通”。

对于同样的问题，台“行政院长”赖清德昨日（30日）在“立法院”答询时也声称“要全力维持‘邦交关系’”，但被问及大陆与梵蒂冈建交时间时，赖清德称“这很难讲”。

《环球时报》2月6日曾发表社评表示，台湾当局着急，这可以理解。梵蒂冈是台湾在欧洲仅剩的一个“邦交国”，加上梵蒂冈的特殊影响力，一旦失去梵蒂冈，对自以为是的民进党当局会是多么沉重的打击，很容易想象。不过梵蒂冈与台湾保持“邦交关系”，本来就是台湾捡的一个便宜，是北京与梵蒂冈前些年存在分歧，使得台梵“邦交”得以苟且一时。台湾对梵蒂冈已经毫无吸引力，对梵蒂冈来说，台梵“邦交”早就犹如一双过时了的旧鞋，台当局对此心知肚明，所以心惊胆战，生怕被人丢弃。

而对于台湾在大陆与梵蒂冈之间扮演的角色，社评直指，这并不是北京处理与教廷关系的首要考虑因素。北京对台当局施压的工具很多，一些台媒和绿营人士揣测，北京为给蔡英文当局沉重一击而急于与教廷实现关系正常化，这应是他们高估了自己在大陆战略棋盘中的重要性。

责任编辑：刘光博