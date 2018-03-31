校园也“去中国化”？ 台中正大学这一举动被骂翻

原标题：校园也“去中国化”？ 台湾中正大学这一举动被网友骂翻

[环球网综合报道]台当局“去中国化”的行径如今蔓延到了校园之中。30日，台湾中正大学学生会在脸书发文爆料，“以往毕业典礼流程中，（该校）均有唱‘国歌’与向孙中山遗像行三鞠躬礼等约5分钟的仪式”，而如今“校长裁示本年度毕业典礼取消（上述仪式）”。

台湾“联合新闻网”31日报道称，去年曾有学生在中正大学毕业典礼上抗议，宣称“在毕业典礼唱‘国歌’、对孙中山遗像行三鞠躬礼等是威权象征”。对此，中正大学学务长郑瑞隆证实称“确有侨外生有不同意见”，“因此在今年行政会议时也提出请大家讨论，但讨论时多数意见倾向废除”。

郑瑞隆还解释，“中正大学创校至今举行过24次毕业典礼，之前也都举行过这样的流程”，但这一次是参考现行岛内多数大学没有这个流程，才取消了相关仪式。至于实施时间，郑瑞隆则称“预计从今年6月9日的毕业典礼后开始”。

据了解，目前岛内仅剩台大及台北大学还有类似的流程。

在脸书留言区，岛内网友对中正大学的做法纷纷痛斥“太愚蠢”，有网友讽道“什么都要废，根都没了”，也有网友痛批“把创校的精神取消？！那干脆把学校关了，连祖宗都可以不要！”，还有网友说道“连这样的仪式都取消，还拿什么说自己爱台湾！”

对于台当局上任后屡屡“去中国化”的行径，香港大公网此前曾发表评论表示，孙中山、蒋介石是两岸重要的历史联结，民进党所谓“去孙化”、“去蒋化”的本质就是“去中国化”，但中华文化历史的印记根植台岛，挥之不去。台湾《联合报》也发文痛批，蔡英文当局“去中国化”显然是要在精神、理念方面令国民党崩溃，同时企图切断两岸历史纽带和民族情感，抹除台湾年轻一代对于祖国文化的印记，让他们忘记自己是中国人的身份。然而，中华历史文化已深入台湾社会的肌理和脉络，不管民进党如何“去蒋”、“去孙”，都无法改变两岸是一家人、两岸同属一个中国的事实。

责任编辑：刘光博