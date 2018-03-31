蔡英文没想到吧？台自产机器人都认“九二共识”

原标题：蔡英文没想到吧？ 连台湾自产的机器人都认“九二共识”了……

[环球网综合报道]台南科学园区31日举办“自造社群联盟成立大会”，推出诸多最新人工智慧科技应用。但会上最大的亮点，却是台湾华硕公司所推出的机器人“Zenbo”，因为只要询问其“这里是哪里？”，它就会立即回答“台南，是中国台湾省的六大直辖市之一”……

“中国台湾省”，嗯，难道这个小机器人已内建“九二共识”了？

岛内绿媒《自由时报》对于这样的趣闻自然不肯放过，但报道角度却一如既往的抹黑大陆：“机器人也被统战？竟自称在‘中国台湾省台南市’”。

报道称，台南科管理局事后解释，由于该机器人用于导盲功能，因此研发者测试的时候，在网络上下载各国版本，语料库与习惯用语也会随国情不同而更改。

但台湾“基进党”对此则批评台当局，虽然情节夸张，但后果不应该是台湾企业来承担，问题不在企业，也不应该将矛头直指企业。应该谴责的是台当局对于台湾自身定位及相关政策摇摆不定，经济政策上对过度依赖大陆的现象一直无所适从，“新南向”发展也不够积极。

不少网友对于机器人“Zenbo”的回答象则表示“好可爱”，“连机器人都说出了（台湾）心声”，也有网友讽刺道“民进党连机器人都不如！”

责任编辑：霍宇昂