台官员称“人性不能违法” 遭炮轰:民进党讲人性?

原标题：台官员称“人性不能违法” 遭网友炮轰：民进党跟我讲人性？
徐国勇（资料图）
[环球网综合报道]台当局拔管“争议”延烧。据台“中时电子报”3日报道，台“行政院发言人”徐国勇讥讽管中闵，提前就任独董是“人性嘛，因为独董的薪水很高”，然而，“人性不能违法”。徐的一番说法，引来网友炮轰“昧着良心讲干话就有薪水”！
徐国勇称，企业若要聘学校教授任职独董，必须与学校签订契约，而在台大申请书中也要清楚表示。管中闵要在台大与台湾大哥大签订契约后，才能就任。所以，“等签订后再就任不就没事了”！那为何管要急着任职？不就是因为“独董薪水很高”，这是“人性”，但是“不能违法”。
对此，台网友纷纷炮轰徐国勇，“民进党整党都垃圾没人性跟我讲人性”、“有人的人性是多吃姑婆芋，吃到脑子坏去”、“姑婆勇当初没被毒死真可惜”、“吃姑婆芋不知道是什么性？婆性？芋性”？更有网友表示徐国勇“恶意抹黑，有种查全台教授”！
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