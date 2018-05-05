马英九喊话别“拔管” 蔡英文回了句：麦克风没了

原标题：马英九喊话别“拔管” 蔡英文当着众人面回应，我没麦克风了……

马英九声援台大学生抗议“卡管”

[环球网综合报道]近日，台当局“教育部”驳回台大准校长管中闵的遴选结果，引发岛内民意强烈反弹。昨日（4日），台大师生在台大校园发起“新五四运动，抗议台当局“卡管”。台湾地区前领导人马英九也前往声援，并喊话同为台大校友的台湾地区领导人蔡英文，应让台“行政院”收回成命。对此，蔡英文在昨日接受媒体采访时，有记者询问此事后，所答非所问，居然称现场“麦克风没有了”……

据台湾“中时电子报”5日报道，蔡英文4日到桃园参加活动，活动结束后，蔡英文短暂接受媒体提问。在回答完外事与台北选举议题后，现场工作人员将麦克风架收走。但此时有记者大声发问，马英九前往台大声援管中闵，并呼吁蔡英文请台“行政院”收回成命，她对此怎么看待。这时，蔡英文回答称，“麦克风没有了。”记者赶紧说，麦克风就在前面。蔡英文此时则再度称，“我的声音没有很大啊”……避开了相关所有问题。

此前在“教育部”“拔管”后，蔡英文曾回应此事“还是尊重‘教育部’的决定，毕竟它是一个蛮专业的决定，引发外界痛批“蔡英文真的历史留名了”“今天拔管，明天拔蔡”！

台“总统府”前副秘书长罗智强日前也在脸书上发文怒批，世上最厉害的武功不是九阴真经、独孤九剑，而是蔡英文的“无赖神功”，因为“人不要脸，天下无敌”“小英的神功盖世，堪称旷古烁今的至尊无赖！”

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