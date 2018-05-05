继多米尼加之后 台自曝又有一两个“邦交国”不稳

原标题：继多米尼加之后，台自爆又有一两个“邦交国”不稳

[环球时报特约记者 周礼]在多米尼加与台湾“断交”之后，台湾的所谓“邦交国”只剩下19个。面对这一尴尬境地，民进党“立法院”党团“外交及国防”政策小组4日邀请台“外交部长”吴钊燮出席会议，就台湾当前面临的“外交”情势与对策进行说明。会前，吴钊燮告诉媒体，目前所有“邦交国”的状况都很稳定。这一说法很快遭到打脸。有与会“立委”在会后说，目前有一两个“邦交国”比较不稳，在密切观察中。

据台湾“中央社”4日报道，会前有媒体询问，目前19个“邦交国”中还有没有列为红色警戒的？吴钊燮称“外交部”清查过，目前没有。他说，教廷部分“目前也没有什么让我们需要很紧张的状况”，要尽全力与教廷官员保持密切关系，并努力了解教廷同大陆有关教务协商的进度。

但在会后，“外交及国防委员会”召委、民进党“立委”王定宇称，会中他要求“外交部”把每个“邦交国”都列入“需观察”名单，不要再有“稳定”的概念，因为面对大陆的“全面骚扰和诱惑”，目前有一两个“邦交国”比较不稳定。民进党“立委”罗致政则说，目前没有所谓的红灯，但有几个国家被列入黄灯，有一些紧张，“外交部”将全面戒备。

4日，在被问到面对大陆攻势，“外交政策”是否会调整时，“总统”蔡英文继续强撑，称台湾是相当有实力的“国家”，希望与“友邦”产生互助互利关系，让他们真实感受到台湾的实力。

在与台湾“断交”后，多米尼加总统梅迪纳3日表示，希望中国大陆能够接收那些目前在台湾获得奖学金的留学生。对此，中国外交部发言人华春莹4日回应说，中方十分关心目前在台湾留学的多米尼加奖学金学生，只要他们有意转到大陆学习，我们愿意接收。“我们相信，大陆将成为他们温暖的新家。”她说，中方愿以中多建交为新起点，拓展两国人文交流，包括促进两国高校间合作，为今后中多青年学生赴对方国家留学、参访提供更多便利。

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