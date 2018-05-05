原标题：台湾“统一女侠”闯“独窝” ，陈水扁之子顿时慌了……

[环球网综合报道]目前还在保外就医的台湾地区前领导人陈水扁，屡次“踩红线”外出参加活动被台中监警告。4日，陈水扁再次打“擦边球”，出席绿营活动凯达格兰基金会募款餐会。席间，台湾中华统一促进党发言人璩美凤到陈水扁身边“致意”引发现场骚动。这位曾自称“统一女侠”挑战“台独陈水扁”的璩美凤此次单枪匹马闯入“独窝”，被岛内网友点赞：干的漂亮！

台湾“联合新闻网”5日报道称，中华统一促进党发言人璩美凤此前曾透露要亲自前往募款餐会现场，但凯达格兰基金会（由陈水扁创办，其子陈致中担任执行长）劝阻其“不要来”，还加派人力盯场。台北市警察局更是派出140名警力防冲突。但此次 ，璩美凤仍突破重重关卡进入餐会，并利用吕秀莲上台致词之时，坐到主桌陈水扁面前，拿白开水“致意”，陈水扁有些尴尬，但仍拿起茶水回敬。

璩美凤（左） 和陈水扁（右）

报道称，起初璩美凤来到陈水扁面前仅有个别在周边采访的记者发现，后来因现场录像导播抓到二人镜头，才引发现场骚动。陈水扁之子陈致中及工作人员慌忙前来请璩美凤离场，现场更是有“台独”份子开始喊口号，并对璩美凤进行谩骂。

对于此次突然闯入“独窝”的统促党发言人璩美凤，台湾《中国时报》早前曾报道，其将在高雄参选市议员或市长。上月13日，璩美凤已先到陈致中服务处，也就是凯达格兰基金会高雄办公室下战帖，邀请陈水扁下月底辩论“统独”议题。

璩美凤表示，自己是“统一女侠”，统一才有和平，“台独”没有前途，在“台独”气焰猖獗的高雄，“统一女侠”有责任站出来拨乱反正，带领高雄走出“统独”迷思。

而对于因贪污入狱的陈水扁，台中监曾规定其外出有“四不”禁令（不许上台、不许演讲、不许谈政治、不许受访）及新增的的“三不”禁令（不许录像谈话、不许主持义卖、不许在台北过夜）。对此，陈水扁昨日出席餐会时，还特意站在舞台前阶梯上介绍“义卖品”，被台媒认为是反击台中监禁令，即“上阶不上台”。

对此，岛内有网友痛批陈水扁“无法无天”，还呼吁台中监“真应该彻底把他关起来”，而对于璩美凤的做法，虽有部分岛内网友担忧，如此贸然前往，若出现安全问题事情就闹大了。但多数网友则点赞璩美凤“干的漂亮！”，还有网友表示“璩美凤，支持你！对付独派需要勇气，加油！”。

责任编辑：霍宇昂