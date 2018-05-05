台陆委会官员：朋友儿子非要去大陆念清华 挡不住

原标题：台陆委会官员：朋友的儿子非要去大陆念清华，挡都挡不住

[环球网综合报道]台湾“中时电子报”5日报道称，大陆惠台政策一波接一波，但蔡英文当局除了搬出法规限制阻挡，扣上“国安”疑虑的帽子，并未提出有效对策。对此，一名台陆委会咨询委员日前在私底下谈话中表示，“最近有朋友打电话给我，说他读建中（编者注：台湾最有名望的高级中学之）的儿子，说什么都要去大陆念清华，挡都挡不住。他们的同学都在讲，念台大不如念（大陆）北大、清华！”……

报道称，这名委员直言，过去可能是在大学毕业后去大陆找工作，但现在有意愿赴陆的年龄已经下降到高中升大学。以上海交通大学为例，过去台生大概学测67、68级分可以申请上，今年名额虽然增加，但是竞争也变激烈，大概要71级分才能录取。

他认为，无论在商学院、人工智能等领域，到大陆发展都成为趋势，大陆各方面的进步发展，加上不断颁布的惠台政策，“这个东西非同小可，已经不是惠台不惠台，而是市场行为”。

该委员还说道，台陆委会咨询会议上，曾有不少委员提醒蔡英文当局应及早因应。但总被回应这不行，那不行。或者刻意强调赴大陆的限制及风险，未提出积极应对的有效做法。殊不知台青赴陆已是市场行为。

对此，他呼吁台当局应该重新审视、研究过去马英九政府时代所签署的23项两岸协议，提早为大陆接下来可能的对台作为找到应对措施。

香港香港中评社此前曾发表评论认为，尽管两岸关系目前的发展极不平顺，但台湾青年特别是青年学生的大陆热却持续升温，成为一个不可逆转的长期趋势和两岸关系发展的重要亮点。原因有五点：

第一，两岸有共同的文化基础。台湾青年到了大陆，无论是长期学习生活或工作，还是短期的参访交流或旅游观光，都不难对两岸同文同种和“两岸一家亲”有切身的感受和认同。

第二，通过四十年的改革开放，大陆的经济发展和社会进步有目共睹，综合实力的提升国际肯定，未来发展空间大、机会多。

第三，大陆的发展伴随国际化程度的提高和国际接轨的加快，通过大陆走向国际，这对许多台湾青年也有越来越大的吸引力。

第四，大陆不断推出和完善的惠台措施、向台湾同胞提供与大陆同胞同等待遇的政策，将进一步增加和促进台湾青年到大陆学习、创业、就业和生活。

第五，台湾的政治恶斗和社会撕裂，恶化了台湾的政治社会环境；而经济发展的停滞，也让台湾青年一代感受到台湾的发展空间不大、机会不多，促使台湾青年不得不向外寻求发展机会。

责任编辑：霍宇昂