让蔡英文心塞消息又来 台电话编码要纳入大陆号码

原标题：886变86？让蔡英文心塞的消息又来了，台湾电话编码要纳入大陆号码了……

[环球网综合报道]民进党当局上任后，台“国际空间”屡次限缩，自5月1日台重要“友邦”多米尼加几与台“断交”后，又有一个让台当局和岛内“独派”心塞的消息来了：

台湾政治大学东亚所名誉教授邱坤玄日前透露，台湾的电话编码“886”将有可能是未来两岸角力要注意的面向，大陆不排除将台湾的区域码“886”去掉，纳入大陆的电话编码“86”……

台湾“中时电子报”7日报道称，近日大陆民航局要求美国航空公司网站不准将台湾列入“国家”之列，引发外界关注。邱坤玄对此在受访时声称“大陆正从国际上包围台湾，外国航空公司列台湾为‘国家’，大陆可能会透过国际影响力，诉求国际民航组织（ICAO）规范，相同逻辑，为了不要让台湾在国际上像是独立法人，未来台湾的电话编码886也要注意”。

邱坤玄说，管理国际区域码的是联合国下属的“国际电信联盟”（ITU），台湾在1920年时加入，1971年退出联合国后，大陆取而代之。但若真要换掉台湾的电话编码，邱坤玄则称“涉及两岸性质定位的民间事务牵涉极广，若全都要更动，兹事体大，非短时间可完成”。

“中时电子报”还在文中称，大陆目前的电话编码为86，大陆各省市区域码保留着“866”不用，“就是要留给台湾，使台湾像在中国大陆之下；不过1980年代 ，我‘外交’官员通过努力，让台湾成功申请到886电话编码至今”。

据报道，目前ITU有近200个成员，从1980年代以来，ITU只有两个区域码名称使用“Reserved（保留码）”，一个是台湾的886，二是巴勒斯坦的970；到2006年，ITU的886码更名为“中国台湾”，巴勒斯坦的970至今依旧为“保留码”。

对此，报道还援引了一名大陆学者的话称，去年大陆全面取消国内长途费和漫游费，显见在技术上要打破区域码的限制，该学者认为大陆的做法，是为了不要让国际上存在误认为“台湾是国家”的任何空间。

不过，岛内网友对于台湾电话编码可能更换一事表示质疑，“电话编码想换掉不是容易之事”“不是邱坤玄说说这么简单”，也有网友认为“这只是岛内少数人的YY吧”，不少网友也对邱坤玄的猜测表示“没事找事”，更有不少网友笑称“来吧来吧，换成86，大陆欢迎回家！”

责任编辑：霍宇昂