新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

“港独”分子冲击立法会被判非法集结罪成立

“港独”分子冲击立法会被判非法集结罪成立
2018年05月12日 02:00 环球网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：“港独”分子冲击立法会被判非法集结罪成立 延后宣判

　　[环球时报驻香港特约记者 凌德]香港西九龙法院11日宣布，“港独”组织青年新政的核心人物梁颂恒、游蕙祯及3名助理，由于在2016年冲击立法会会议室，非法集结罪成立，延后宣判。

　　2016年10月12日，主张“港独”的梁颂恒及游蕙祯在宣誓就任立法会议员时涉嫌辱国，被立法会秘书长陈维安拒绝监誓，其后被取消议员资格。11月2日，梁游及3名助理在未经立法会主席批准的情况下，强行进入立法会会议厅，企图自行宣誓，其后与保安员推撞，导致6名保安员受伤。

　　据香港网媒“香港01”报道，法官王诗丽11日在宣读判词时表示，5名被告当时明显有共同目的聚集，在立法会会议室外扰攘近20分钟，以人数和阵势不断冲击保安，扰乱程序以进入会议室，令保安人员受伤，梁颂恒曾做出挑拨性行为。针对梁游二人称，他们当时的立法会议员身份尚未被取消，有权进入会议室，法官称，即使二人当时时任立法会议员，但这不成为他们犯罪的护身符。

　　梁游二人11日表示不服，将视判决结果决定是否上诉。

责任编辑：霍宇昂

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区