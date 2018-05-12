原标题：“港独”分子冲击立法会被判非法集结罪成立 延后宣判

[环球时报驻香港特约记者 凌德]香港西九龙法院11日宣布，“港独”组织青年新政的核心人物梁颂恒、游蕙祯及3名助理，由于在2016年冲击立法会会议室，非法集结罪成立，延后宣判。

2016年10月12日，主张“港独”的梁颂恒及游蕙祯在宣誓就任立法会议员时涉嫌辱国，被立法会秘书长陈维安拒绝监誓，其后被取消议员资格。11月2日，梁游及3名助理在未经立法会主席批准的情况下，强行进入立法会会议厅，企图自行宣誓，其后与保安员推撞，导致6名保安员受伤。

据香港网媒“香港01”报道，法官王诗丽11日在宣读判词时表示，5名被告当时明显有共同目的聚集，在立法会会议室外扰攘近20分钟，以人数和阵势不断冲击保安，扰乱程序以进入会议室，令保安人员受伤，梁颂恒曾做出挑拨性行为。针对梁游二人称，他们当时的立法会议员身份尚未被取消，有权进入会议室，法官称，即使二人当时时任立法会议员，但这不成为他们犯罪的护身符。

梁游二人11日表示不服，将视判决结果决定是否上诉。

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