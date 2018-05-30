原标题：民进党byebye！吕秀莲疑似宣布退出民进党
吕秀莲（资料图）
[环球网综合报道]据“中时电子报”30日报道，“台独”大佬吕秀莲通过助理发声：“失去党德和党魂的政党，与其痛苦留下来，不如归去。”“道不同，不相为谋！Bye Bye！民进党！”
报道称，民进党“中执会”今天才通过提名“立委”姚文智参选台北市长，人在马来西亚的吕秀莲就透过助理在新闻联络群组发出这段信息，跟民进党说“再见”，是否意味退党？至今状况不明。
吕秀莲曾任台湾地区副领导人、民进党第11届代理党主席、桃园县第12-13届县长、“立法委员”等职。
点击进入专题：“台独”大佬吕秀莲宣布退出民进党
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