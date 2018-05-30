曹振全任上海市政协副秘书长(图/简历)

原标题：[人事]曹振全任上海市政协副秘书长
5月30日，市政协举行十三届三次常委会议。会议审议通过了有关人事事项，曹振全任政协上海市委员会副秘书长。
曹振全，男，1964年5月生，汉族，山东惠民人，中共党员，1990年7月参加工作，在职研究生，公共管理学博士，教授级高级工程师。现任上海市政协副秘书长。
曾任机械工业部（电子工业部）第二十三研究所三室副主任（主持工作），信息产业部电子第二十三研究所副所长，中电集团第23研究所副所长，市科协副主席，上海科学院院长、党组书记，市科协党组书记、副主席等职，市张江高新技术产业开发区管委会常务副主任、市科委副主任。
2018年5月8日，中国上海门户网站公布上海市政府决定：免去曹振全的上海市张江高新技术产业开发区管理委员会常务副主任职务。
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