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徐匡迪获光华工程科技奖成就奖:当过校长市长院长

徐匡迪获光华工程科技奖成就奖:当过校长市长院长
2018年05月30日 19:09 澎湃新闻
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　　原标题：徐匡迪获光华工程科技奖成就奖：当过校长市长院长的八旬人生

      文/李大庆

　　5月30日下午，北京会议中心。

　　当徐匡迪院士走上主席台领取光华工程科技奖成就奖时，全场爆发出了热烈的掌声。这掌声似曾相识：16年前，当徐匡迪从老院长宋健手里接过中国工程院的帅印时，全场曾爆发出热烈的掌声；8年前，当徐匡迪把这个帅印交到新院长周济手里时，全场再一次爆发出热烈的掌声。

　　人过留名，雁过留声。当过校长、市长、院长的徐匡迪在中国工程科技界留下了深深的印痕。

　　当选院士

　　1995年，徐匡迪当选中国工程院院士。那时他刚刚上任上海市市长不久。或许某些人的心里会想：他作为一个官员当选院士会不会有照顾或……

　　其实，这些想法是多余了。在当市长之前他已蜚声国际冶金研究领域。科技日报记者曾经在采访徐匡迪时问到：听说国际冶金界有用您的专利命名的精炼法，并且是在国外首先使用的。为什么不在中国首先使用？

　　徐匡迪回答：因为当时中国还没有这种技术需求。

　　上世纪80年代，徐匡迪是国际冶金界极其活跃的人物。在相关的国际会议上，总能见到他的身影，听到他的笑声。渊博的知识，独到的见解，以及人格的魅力，这使他经常成为台上台下的焦点人物。

　　1982年，徐匡迪公派到英国帝国理工学院做访问学者。他和研究团队解决了大口径输油管线钢精冶中的超低硫工艺技术，使钢中含硫量低于十万分之一。他先后在英国和瑞典申请了专利（那时中国大陆还没有专利制度）。这个技术首先在英国和瑞典合作的北海油田上采用。之后，日本新日铁公司也采用此技术生产防腐性好、强度高的管线材料，并大量出口到俄罗斯及北美。

　　他所设计的SGDF喷粉罐，在国内78家中小企业得到应用；除此以外，他还在不锈钢精炼、熔融还原动力学以及焦炉煤气制氢等方面的研究取得研究成果。新世纪以来，他努力推动中国钢铁工业的结构调整和先进技术的应用、构建可持续发展的绿色钢铁生产新工艺流程，并在提高中国钢铁工业的竞争力等诸多方面发挥了重要的作用。

　　在中国，徐匡迪首先是冶金专家，然后是上海大学校长、上海市市长，之后才是中国工程院院士。

　　他是给中国工程科技界增添光彩的“一颗星”。

　　钢铁报国

　　1954年，徐匡迪考上了北京钢铁学院（现北京科技大学）冶金系。多才多艺的徐匡迪高考前的理想志愿曾经是艺术，他酷爱音乐。但临考大学之前，他听说了祖国的钢铁事业需要大批有志青年加盟时，他毫不犹豫地选择了这个专业。

　　他的一生与爱国和钢铁结缘。

　　“抗日战争初期，一个小小的日本年产钢铁1400万吨，而诺大的中国年产钢铁还不到10万吨。”所以，日本能把他们的“钢铁”源源不断的扔到中国。徐匡迪的祖父就是被日本人的炸弹片击中而亡的。他说，我与日本人有“家仇”。

　　他原名叫徐抗敌。

　　他出生在父母躲避日本人轰炸的逃难路上，生日是1937年12月11日。那一天，日本人正在猛烈攻击中国首府南京，两天后南京沦陷。父亲给他取名抗敌，以激励其不忘“家仇国恨”。

　　1944年，徐抗敌上小学二年级。那时，日本鬼子在中国像是秋后的蚂蚱，蹦达不了几天了。老师说，你也不用一辈子抗敌了，我给你改个名字，叫匡迪吧。取“匡扶正义，迪吉平安”之意。

　　有家仇国恨的人，为了祖国选择钢铁人生是不会有任何后悔的。他说，听到这样的数字你不能不动心：解放初期，中国的钢铁产量才16万吨。

　　对于一个想以钢铁报国的人，刻苦学习是不需要动员的。

　　后来，正是他在冶金领域成了能让外国人刮目相看的中国人。

　　1984年，徐匡迪被邀请到国际著名的喷射冶金公司——瑞典兰塞尔公司做副总工程师。一次，他通过自己从国内带去的炼钢镜判断出一炉钢的出钢温度仅有1600℃左右。徐匡迪坚持该炉不列入喷射冶金的“试验供货”计划，对方在炉前记录上写下了“徐教授认为这炉钢温度不够”，并让徐匡迪签了名。事后证明徐匡迪的判断是正确的：由于温度不够有近200吨钢水冻在钢包中。

　　从此，每当试验炉出钢时，对方总让徐匡迪用“中国眼镜”看看温度如何。

　　对于徐匡迪，兰塞尔公司是极力挽留。在谢绝了公司的好意后，1986年，徐匡迪回国效力了。

　　对于自己的回国，徐匡迪用“吃蛋糕理论”来形容：中国的改革开放就是一部历史戏剧，“如果在戏剧最精彩的时候，你到外面吃了两个蛋糕喝了点咖啡，等到你吃完喝完再进去的时候，最精彩部分已经过去了。”

　　徐匡迪不仅看到了中国改革开放这部大戏，而且在其中扮演了一个重要角色。他是那种努力把中国蛋糕做大的人。

　　论证雄安

　　2001年底，卸任上海市市长后，徐匡迪前往中国工程院履新。第二年6月，徐匡迪高票当选中国工程院院长。他是继朱光亚、宋健之后的第三任院长。

　　“除了院士增选工作外，我在工程院把主要的力气花在了咨询工作上。”徐匡迪所说的咨询工作，就是给中央起智库的作用。

　　他主持并参与了若干国家重大科技发展战略研究。包括《国家中长期规划战略研究专题III：制造业发展科技问题研究》、《装备制造业自主创新战略研究》等；其中的《中国新型城镇化战略研究》首先提出了“以人为本的城镇化”理念，得到了国家领导的高度认同。

　　2015年，习近平总书记提出京津冀协同发展的战略目标。中央要徐匡迪牵头组成专家咨询委员会，对总体规划、京津冀三地的功能定位、发展目标等进行论证。他组织国内外专家对雄安新区的总体规划做了数十次论证，圆满完成了总体规划的任务。

　　目前，雄安新区的建设正在稳步推进。

　　虽然已经过了80周岁，但徐匡迪这个自称“退休了的老头”，还在为中国梦而奋斗。

　　来源：科技日报

责任编辑：张义凌

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