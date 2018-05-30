原标题：副国级“坐镇”，30多位副部参与的机构开了个会

撰文 | 高语阳

昨天（5月29日），全国禁毒工作电视电话会议在北京召开，国务委员、国家禁毒委员会主任、公安部部长赵克志出席并讲话。

在会前，赵克志主持召开了新一届国家禁毒委员会全体会议，这是新一届国家禁毒委成立以来首次全体会议。

因为是“首次”，不免透露出新东西，值得关注。

来自国办的新面孔

国家禁毒委员会是我国禁毒的最高领导机构，1990年成立。按照惯例，国家禁毒委主任由公安部部长担任。

去年年底，公安部原部长郭声琨出任中央政法委书记，赵克志接任公安部党委书记、部长，因此在新一届国家禁毒委中，也接任郭声琨出任国家禁毒委主任。

政知道（微信ID：upolitics）注意到，昨天的全国禁毒工作电视电话会议是由国务院副秘书长、国家禁毒委副主任孟扬主持。说明孟扬已经接替汪永清出任新一届国家禁毒委副主任。

汪永清曾担任国务院副秘书长，2012年出任中央国家机关工委副书记（主持日常工作、正部长级），同年又转任中央机构编制委员会办公室主任。2013年，汪永清出任中央政法委秘书长、国务院副秘书长。今年3月，他当选为全国政协副主席，随后，中央政法委秘书长易人，湖北省委原副书记、武汉市委书记陈一新接任。

新任副主任孟扬曾援藏6年，2004年，他作为中央国家机关第四批援藏干部从北京入藏，出任西藏自治区政府副秘书长，在藏工作6年后，他返回北京任职。孟扬先后出任国办秘书二局巡视员、秘书一局局长等职务。2015年5月出任国务院副秘书长。

连任的反恐专员

昨天，在新一届国家禁毒委员会全体会议上，国家禁毒委副主任刘跃进汇报了有关情况。

刘跃进此前已经以禁毒委副主任身份公开露面。5月17日，上海合作组织成员国禁毒部门领导人第八次会议在天津举行，刘跃进以中国国家禁毒委员会副主任身份出席并致辞。

实际上，刘跃进在上一届国家禁毒委中就是副主任，同时兼任国家禁毒委员会办公室主任。2015年，时任公安部党委委员、部长助理的刘跃进出任国家禁毒委副主任。

刘跃进和禁毒工作的渊源很深，他曾担任公安部禁毒局局长，国家禁毒委员会办公室常务副主任等职务，绝对是禁毒领域的“资深人士”了。关于刘跃进，值得一提的是，此前召开的国家反恐怖工作领导小组会议显示，公安部反恐专员、党委委员刘跃进接替公安部副部长李伟担任国家反恐办主任。“禁毒”加“反恐”，刘跃进肩上的担子可以说相当重了。

国家禁毒委员会办公室简称国家禁毒办，是国家禁毒委下设的办公室，设在公安部禁毒局。一般来说，公安部禁毒局局长都会在国家禁毒委任职。现任公安部禁毒局局长梁云目前担任中国国家禁毒委员会常务副秘书长。

委员都有谁？

国家禁毒委员会的职责主要有两个方面，分别是对内和对外。

对内通过研究制定禁毒方面的重要政策和措施，协调有关的重大问题，组织、协调和指导有关部门和单位并动员全社会的力量开展禁毒斗争；对外根据国务院授权，负责组织开展禁毒国际合作，履行国际禁毒公约义务。

政知道（微信ID：upolitics）注意到，在对内上，国家禁毒委有肩负组织、协调和指导有关部门和单位的职责。其实，在国家禁毒委里面还有一个重要的组成部分就是委员，委员来自不同的中央机构和国家部委。

1990年国家禁毒委成立时，由公安部、国务院办公厅、外交部等16个单位组成，后来逐渐增加，2015年增至38个中央和国家部委。

新一届的委员详细名单还没有对外公开。在上一届禁毒委中，委员至少有31人，来自最高检、中央网信办、发改委、科技部、国家安全部、民政部等31家单位，基本覆盖所有国家部委和相关的机关单位。委员基本由这些单位的副职出任，例如上一届有最高人民检察院副检察长孙谦、中央网信办副主任任贤良、发改委副主任张勇等人。

上一届副主任有7人，除了我们前面提及的时任国务院副秘书长汪永清、公安部反恐专员刘跃进，还有例如最高法副院长李少平、外交部副部长李保东、中宣部副部长王世明等。

前面提到的委员或副主任中，有些已经卸任，比如任贤良已不再担任中央网信办副主任，李保东、王世明也分别卸任了外交部副部长、中宣部副部长职务。

新一届禁毒委刚刚履新半年，相信未来会有更多的人事信息慢慢披露。

资料 | 公安部官网 中国禁毒网 新华网 人民网

责任编辑：张义凌