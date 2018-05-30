环球时报评美收紧签证：天真地认为可以吓倒中国

原标题：社评：美限签部分中国留学生是个小算盘

美联社29日引用美国务院官员的话报道说，美国将收紧到美国大学研读机器人技术、航空和高科技制造等专业的中国留学生签证，亦将收紧美商务部列出的中国公司里研究及经理人员的赴美签证。美联社还说，这些领域都属于“中国制造2025”计划关注的行业。

据报道美国务院已将新规定下发到美国大使馆和领事馆，它将于6月11日生效。

这是很长时间以来美国第一个公然限制外国留学生赴美国学习的规定，是美国挂上的一个前所未有的倒车档。美国是个移民国家，对外交流的开放是它的立国之本。它在20世纪成为世界第一大文化交流中心，并因此而长期受益。开放的文化交流带给美国的正效应一直远高于它的负效应，它是美国变得愈发强大的力量源泉之一。

美国限制中国留学生赴美学习热门行业的科技知识，这是它空前不自信的表现。这说明华盛顿将现有科技资源的存量看成了美国的看家本领，而对美国科技再创新的能力继续遥遥领先失去了信心。它想“守”自己的先进了，而不是继续“创造”美国的未来。

中国改革开放40年，一批又一批优秀中华学子赴美留学，大多数进入了科技领域。那些人不仅在美国学习，也源源不断添补了美国的科研力量，他们大部分是中国年轻人当中的精英，把人生非常宝贵的一段时光留在了美国土地上。

从没有人做过中国留学生整体上对美国贡献大还是对中国贡献大的分析，因为这样的研究角度与美国历史的现实逻辑有点格格不入。如果一定要做一个的话，那么相信结论一定不会是美国吃亏了，中国占了大便宜。

中国留学生今天尤其为美国和西方国家的教育发展做出了贡献，他们去美国学习，大多数都是认为美国相关学科的教育质量高于中国。对前来留学的中国学生做哪些有利于美国、哪些有利于中国的区分是荒谬的。如果美国想要阻止中国学习它的先进技术，最彻底的办法应该是让中国年轻人停止学英语，那会比什么都管用。

白宫的保守思维是要依靠十个手指头的算术直觉解决微积分的复杂问题，它以为在一个庞大的体系里增加一道门，就能改变体系的性质。它天真地认为中国这么大的国家是可以封锁的、吓倒的、驾驭的。

有相当一部分知识、包括先进的科学技术注定是人类共同财富，知识产权主要针对的是科学技术的应用。美国的知识产权需要尊重，但它想垄断知识，是万万做不到的。知识是全人类共同推动进步的，美国作为一个交流中心，但它不是知识的故乡和所有者。

一些美国精英想挡住中国的科技进步，这种念头将被历史证明非常荒唐，那些人认为中国的现代化是从美国“偷”来的，尤其说明他们误读了这个时代。中国的进步已经形成强大惯性，在它必须补足的领域，美国的封锁只会刺激中国人的奋发图强。中国的航天科技就是近乎完全独立发展起来的，它是中国自力更生的典型。

最后我们想说，美国收紧部分中国留学生签证，散发出华盛顿提防中国留学生的信息，这会损害很多中国年轻人赴美留学的热情。大批中国留学生赴美，相当于美国对华教育出口，美国理工科大学如果少了中国留学生，人气和经费都将受影响，科研氛围也会夹杂进政治警惕。随着与世界最大留学生群体之间的鸿沟越挖越深，美国作为世界文化交流中心的地位恐因逐渐打折扣而变得名不副实。

责任编辑：桂强