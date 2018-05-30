王沪宁：在抢占全球科技制高点上展现新作为

原标题：王沪宁在中国科协成立60周年百名科学家、百名基层科技工作者座谈会上强调

深入学习领会习近平关于科技创新的重要思想

担负起进军世界科技强国的时代使命

新华社北京5月30日电 中国科协成立60周年百名科学家、百名基层科技工作者座谈会30日在京召开，中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁出席会议并讲话。他表示，广大科技工作者要深入学习贯彻习近平总书记在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的重要讲话精神，全力投身创新实践，勇攀科技发展高峰，切实担负起进军世界科技强国的时代使命。

5月30日是全国科技工作者日。座谈会上，与会代表向全国科技工作者发出《科技中国梦 建功新时代》倡议书，11位科学家和基层科技工作者代表作了发言。

王沪宁表示，党的十八大以来以习近平同志为核心的党中央高度重视科技创新，习近平总书记作出一系列重要论述，科学回答了事关我国科技事业发展的一系列重大问题。推动建设世界科技强国，关键是要深入学习领会习近平总书记关于科技创新的重要思想，增强贯彻落实的自觉性和坚定性。

王沪宁表示，面对新形势新任务，广大科技工作者要增强责任感使命感紧迫感，在抢占全球科技制高点上展现新作为，在服务经济社会发展主战场上展现新作为，在加强国际科技创新合作上展现新作为，加快推动我国由科技大国迈向科技强国。要传承弘扬老一辈科学家的优良传统，用实际行动推动科技事业实现新跨越。中国科协要以成立60周年为契机，加强对科技工作者的政治引领，提高联系服务科技工作者的能力，深化科协系统改革，抓好科协组织党的建设，更好服务党和国家工作大局。

陈希、黄坤明、陈竺、卢展工和韩启德以及苗华出席会议，万钢主持会议。

中央和国家机关有关部门负责同志，200多位科学家和基层科技工作者代表参加会议。

责任编辑：桂强