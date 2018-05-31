原标题：刘荣进少将出任新疆军区保障部部长

中国军改最新消息陆续经权威媒体披露。

据“喀喇昆仑卫士”微信公众号消息，5月25日，陆军军医大学王云贵校长、新疆军区保障部刘荣进部长共同签署了《陆军军医大学与新疆军区卫勤领域合作共建框架协议》，新疆军区哈里木拉提副司令员出席会议并就进一步发挥好合作共建效益，推动军区卫勤建设向更高层次发展提出了明确要求。

上述来自新疆军区政治工作部主办微信公众号的消息显示，刘荣进已经出任新组建的新疆军区保障部部长一职。

公开资料显示，刘荣进少将此前长期在原兰州军区服役，曾任原兰州军区联勤部军需油料部部长、新疆军区联勤部部长等职务。

在本轮军改中，新疆军区和北京卫戍区、西藏军区一起划归陆军管理。此前，新疆军区设有司令部、政治部、后勤部、装备部等领导机关。此次调整改革后，新疆军区设有参谋部、政治工作部、保障部等领导机关部门。

本轮深化国防和军队改革之前，保障部一般在师旅团等单位编设，军级以上单位一般设置后勤部、装备部。在这次军队改革中，澎湃新闻（www.thepaper.cn）经梳理发现，从2017年开始，各战区陆军、海军（三大舰队）、空军，以及由陆军领导的新疆军区、西藏军区等战区级单位均新组建了保障部。

责任编辑：余鹏飞