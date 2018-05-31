吕秀莲退党 友人：民进党没人心没前途背着是包袱

原标题：吕秀莲退党 友人：民进党没人心没前途 背着是包袱

摘要：亲吕学者施正锋表示，吕秀莲已看破民进党，对民进党失去了任何期待，而且民进党在台湾已“人心尽失”，没什么前途可言了，挂着民进党籍，反而是包袱。

海外网5月31日电 台湾地区前副领导人吕秀莲的助理30日突然在新闻群组发布吕秀莲声明，称“道不同，不相为谋！Bye Bye！民进党！”，表示要与民进党分道扬镳。吕秀莲友人、亲吕学者施正锋随后指出，吕秀莲已看破民进党，对民进党失去了任何期待，而且民进党在台湾已“人心尽失”，没什么前途可言了，挂着民进党籍，反而是包袱。

与民进党不和 吕秀莲退党早有征兆

据台湾《中时电子报》报道，施正锋表示，民进党4年前就礼让柯文哲，吕秀莲如果坚持参选，就会被民进党开除党籍，吕秀莲当时就曾表示，与其被民进党开除，不如自己退党。一直以来，吕秀莲与蔡英文在台北市长选举上也颇有分歧。蔡英文3月28日曾称，在台北市长选举中，民进党若推出自己的人选，恐怕会掉入第三名。吕秀莲4月19日公开呛声称，“谁再讲第三名，你给我下台，你不配主导这次民进党选举。”施正锋还透露，此前吕秀莲有意参选台北市长时，民进党内部都在奚落她。

民进党人心尽失，背着是包袱

据悉，民进党“中执会”30日刚通过征召姚文智参选台北市长。据近期民调显示，姚文智在20至29岁年轻人中的支持率竟抱鸭蛋，惊见“0的突破”。施正锋指出，民进党提名姚文智其实只是“应付过去”，民进党已经与柯文哲讲好，不让支持者有话说就好，而姚文智也只是借此机会打响知名度而已。施正锋称，年轻人根本不支持民进党，民调趋势就是这样，对于这样一个人心尽失、没有前途的政党，有必要背着这个包袱吗？

民进党回应吕秀莲退党：遗憾但是尊重

据《中评社》报道，吕秀莲退党的消息传出后，民进党中央作出回应，表示“很遗憾，但是尊重，没有评论”，并未有丝毫挽留的意思。30日下午才被提名的姚文智在晚间表示，“希望相信不是真的，盼其回台后，能改变心意。” （海外网 张莎莎）

责任编辑：张玉