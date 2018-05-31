环球时报:开玩笑 中国能允许身边有个“利比亚”?

原标题：开玩笑！中国能允许身边出一个“利比亚”？

按照最新的说法，“金特会”还是在6月12日如期举行。

但特朗普反反复复，已经在全世界人民面前，失去了信用，成为地地道道的特没谱。即使这中间又发生了什么变化，人们大概也不会像上次那样惊讶了。

▲美朝首脑会谈能否如期举行受到了广泛的关注。

这段时间以来，有一个词被反复提及，就是“利比亚模式”。有人说，这是美朝之间最根本的分歧之一。至于“利比亚模式”是什么？想必不少人有个大概了解。

其实，“利比亚模式”还是一个长长的耐人寻味的故事，关于选择，关于信用，关于一个国家和民族的命运。

土豪的核武梦

利比亚位于非洲北部，北濒地中海，海岸线长1900余公里，战略位置重要。依靠丰富的石油资源，利比亚曾一度富甲非洲。上世纪70年代，利比亚可是和沙特阿拉伯一样的石油土豪。

即使步入新千年时，利比亚的综合国力乃至居民人均收入，至少在非洲是靠前的。

▲刚刚走上权力巅峰的卡扎菲

自1969年9月1日，以卡扎菲为首的“自由军官组织”发动政变，推翻伊德里斯王朝，从此开始了卡扎菲长达数十年的统治。反美反西方倾向的卡扎菲政权，在政治上被很多西方国家视为“眼中钉”。

面对西方的遏制，卡扎菲从上世纪70年代就开始了一项雄心勃勃的计划——发展自己的核武器。当时的利比亚确实有财力支持这一计划。

美英情报机构认为，利比亚在高峰时期曾拥有11处与核相关的设施。

2003年10月，美国和意大利情报部门联合行动，在意大利港口拦截了一艘开往利比亚的货轮，上面装载了大量用于制造离心机的部件。利比亚的核计划完全曝光，美国以切实证据指责利比亚试图发展核武器。

据美国核威胁倡议组织（NTI）发布的报告，有资料显示，上世纪70年代，利比亚曾用铀矿石换取巴基斯坦的核援助，利比亚还曾于1978年尝试从印度购买核武器。

因为发展核武器需要有充足的技术能力储备和相关人才、设施。而利比亚作为《不扩散核武器条约》的签约国，又遭受着美国等西方国家的严厉武器禁运和经济制裁，所以卡扎菲只能偷偷摸摸地与一些国家合作，发展自己的核能力。

▲利比亚的核研究中心大楼

上世纪70年代末，利比亚从邻国尼日尔进口了1200吨浓缩铀矿石，而且没有按规定向IAEA报告；1982年，利比亚又与一家比利时公司接触欲购买四氟化铀，但两年后迫于美国方面的压力，这笔交易最后失败了；1985年，利比亚向一个“拥核国家”出口了几千克高浓缩铀，以换取大批铀化合物。

利比亚还曾求助“外国专家”。上世纪80年代，一位“外国专家”在利比亚的Tajoura核研究中心开始研究和设计方案，为的是生产用于铀浓缩的气体离心机。据传这位“外国专家”是德国公司的前雇员，但未有确切证据能够证明。

通常，一些无核国家会以发展民用核技术为名“暗度陈仓”，这也包括利比亚。1979年，通过与苏联在IAEA监管之下的“和平”合作，利比亚完成了10兆瓦的反应堆，并趁机发展了钚生产技术。

上世纪90年代初，利比亚进入卡扎菲统治的第三个十年。卡扎菲谋求核武器的愿望也更加强烈了。正在卡扎菲一筹莫展之时，苏联解体让前东欧地区霎时成为核扩散的易发地带。很多失业的核技术专家，成为利比亚希望引进的人才。

1992年，俄罗斯莫斯科科恰托夫研究所（俄顶尖核研究中心之一）一位官员声称，利比亚曾试图将该研究所两名员工招致麾下，但未能如愿。与此同时，美英也在安顿这些前苏联核机构研究人员。

但是，地下黑市核交易却愈演愈烈。1997年，利比亚终于迎来了加速其核武计划的大好时机，当时巴基斯坦“核弹之父”卡迪尔·汗编织了一个售卖核材料、设施的黑市网络。

从这一年开始，利比亚陆续接收了一些组装好的L-1型离心机和更多离心机的部件。随后，利比亚又从黑市寻求更先进的L-2型离心机（可用于核武原料的制取），并在2000年9月如愿以偿得到2台。

到了2003年9月，英美情报人员在调查卡迪尔·汗时获悉，一艘载着更先进离心机部件的德国货轮正驶往利比亚，他们很快把情况通报给了德国和意大利警方。当10月4日凌晨，这艘货船驶入意大利南部塔兰托湾时，被意大利警方和海岸警卫队顺利截获。这就是前述那一幕。

失效的“投名状”

至于当时利比亚有没有研发出核弹？各方的观点并不一致。

有一种说法是，在2000年左右，利比亚的核能力已经达到每年生产10枚核弹的水平。

另一种说法是，利比亚的核计划持续30年不停失败，由于不具备成熟的核武器研制技术，无法获得一枚性能稳定的核弹，卡扎菲政府当时在是否继续研制核武器的问题上很犹豫。

而不管利比亚是否已经拥有核武器，在2003年那个关口，卡扎菲必须做一个棘手的抉择：是放弃核武器发展，向美国交一个“投名状”；还是继续发展核武器，冒有可能被美国军事打击的风险。

当时，卡扎菲能看到的未来有两种。

第一种，是萨达姆那样的。

同样是在2003年，美军借口“伊拉克藏有大规模杀伤性武器”，发动了伊拉克战争。只用了不到一个月的时间，就将坦克部队开进了伊拉克首都巴格达。昔日的中东政治强人萨达姆，也不见踪影。

直到2003年12月13日，满脸胡须、惊惶失措的萨达姆被活捉，出现在西方媒体的电视镜头前。

第二种，是乌克兰那样的。

在苏联分崩离析后，乌克兰一度拥有大量重型核武器。“世界核俱乐部”里突然出现的这个成员并不打算轻易听从美欧的“去核建议”，而是希望能够用削减这些核武器，换来客观的经济支援和“安全保证”承诺。

在经过了与美俄的漫长谈判后，乌克兰终于在1994年11月批准了《不扩散核武器条约》，数千件核武器也开始陆续拆毁。

在权衡利弊之下，卡扎菲最终做出了决策。

美国媒体当时透露了一种说法：在美国入侵伊拉克前夕，卡扎菲其实已经派出自己的秘密特使分别联络上美英，传递出利比亚可以销毁大规模杀伤性武器的打算。但是，那时的美英就想先让卡扎菲看看“萨达姆的下场”。

这对卡扎菲来说，可以与美英谈判“议价”的空间正随着伊拉克战争的推进而逐步缩小。

▲从那艘船上截获的敏感部件

于是，当那艘载着离心机部件、开往利比亚的货轮被截获后，利比亚的核武器梦基本破灭。和西方谈判弃核，成了卡扎菲更迫切的选择。

2003年12月19日，也就是萨达姆被美军抓获6天后，美国总统小布什在白宫郑重地召开了一场记者会，他宣布“在阻止大规模杀伤性武器扩散上取得的重大进展，利比亚承诺将销毁所有大规模杀伤性武器，并同意立即无条件允许国际组织进入利比亚调查。”

小布什也表示，这一结果是美英与利比亚经过9个月的秘密外交达成的。卡扎菲放弃核武器，换取的是美英不再敌视利比亚。美国人不但解除了对利比亚的经济制裁，甚至还承诺向利比亚提供民用核技术和一些常规武器系统。

一个月后，2004年1月下旬，5.5万磅与利比亚核弹道导弹计划有关的文件和设备，被美国运输机运抵位于田纳西州的橡树岭国家实验室。小布什政府特地举行了一场盛大的媒体活动，邀请大批记者到场查看利比亚移交的核硬件。

▲利比亚的核硬件运抵美国国家实验室

小布什说，如今利比亚已经开始重新回归国际社会。时任英国首相布莱尔说，曾经的敌人不需要永远是敌人。从此，卡扎菲成了西方国家的座上宾，这位挥金如土、个性十足的领导人甚至每年还专门拿出几千万美元，帮助西方主要政治人物竞选。

比如，法国的萨科齐。

但是，这种“亲密感”是短暂的。2011年，在美国助推下，西方国家发动了对利比亚的军事干预，利比亚国内反对派推翻了卡扎菲政权。七年之前，西方的那些美好承诺依然历历在目。但想不到，七年之痒却要了卡扎菲的性命。

▲2007年时任法国总统萨科齐欢迎到访的卡扎菲。

今天，利比亚仍在内战，是世界上最混乱的国家之一。人民的生活，和过去相比，天壤之别。

危险的“利比亚”

第一个将朝鲜去核与“利比亚模式”相联系的，是美国新任国家安全事务顾问博尔顿。他在进驻白宫西厢后，便开始公开谈论有关交出核武器的“利比亚模式”，据称这是他在2003年帮助小布什设计的一项协议。

而博尔顿在15年后想故伎重演。而那些给卡扎菲的经济诱饵，和特朗普口中许诺朝鲜的有着惊人相似。

▲博尔顿

作为一个在险恶环境下求生存的国际博弈老手，朝鲜能轻信美国吗？利比亚对朝鲜来说，是更具针对性的前车之鉴。概括而言，在没有获得美国有法律约束的协议，以及没有大国参与担保的安全保证之前，不可能轻易地对美国心存幻想。

中国也不可能允许身边出一个持续战乱动荡的利比亚。

▲被废弃前的朝鲜丰溪里核试验场

从目前来看，在朝鲜“去核”问题上，相较于“利比亚模式”的完全弃核，分阶段弃核是更可行的方式。这方面伊核协议可以提供一些借鉴意义。通过逐步可验证地“去核”，逐步解除制裁。当然现在连伊核协议也被美国抛弃了。

必须注意的一点是，伊核协议仅是政府间签署的协议，它并没有获得美国国会的认可通过。所以今年5月8日，特朗普宣布美国退出，恰恰也是钻了美国立法的漏洞，使得这样一份严肃的协议能够被轻易否定。

对于朝鲜而言，同样也是如此。如果仅仅与美国签署政府间的协议，并不足以充分保证今后完全弃核的朝鲜的安全。所以必须要有法律约束，且通过美国国会认可通过的文件，才能够束缚住美国政府的“任性”。

朝核问题的复杂程度不亚于伊核问题，这也就决定了谈判过程将较为漫长。因此，在今后的朝核问题谈判，作为与切身利益相关的中国、俄罗斯必须参与其中，毕竟朝鲜单方面的力量无法应对美国巨大的压力。

而作为朝核问题直接（间接）当事国的中国、俄罗斯以及韩国、日本的参与，既是对朝鲜弃核的全过程见证，也是一种安全担保，进而对美国形成一种制约。

设想一下，如果让卡扎菲点评当下时局，他会说什么呢？

感谢上海国际问题研究院中东室主任李伟建、国际关系学者王烜对本文的贡献。

责任编辑：张玉