企业非法填埋危废物200吨 周边1公里井水呈弱酸性

原标题：江西企业环保问题追踪：非法填埋危险废物约200吨 水质再检仍为弱酸

来源：央视新闻客户端

5月27日央视新闻频道曝光了江西宜丰县江西长新电源科技有限公司在厂区内偷埋沉淀泥，存在擅自处置危险废物的违法行为一事，目前联合调查组有了新的调查进展。

调查组对樟陂村湖东组压水井里的水进行取样，经江西环境监测站检测，样品水质呈弱酸性。为了解周边村的水质情况，调查组扩大检测范围，抽取了该企业周边一公里范围的6家村民的压水井内水样进行检测，结果仍呈弱酸性。

记者从联合调查组了解到，据公安部门审讯结果，江西长新电源科技有限公司非法填埋危险废物约200吨。调查组已要求当地政府聘请国内行业专家对该企业以及园区其它铅酸电池企业危废物的数量进行进一步核实，并由公安部门继续追查去向。调查组表示，一旦发现企业存在瞒报漏报行为，将依法依规严查到底。

目前，宜丰县已组织对全县企业进行环保安全拉网式排查，现已排查68家企业，责令9家问题企业进行整改。此外，针对曝光节目中村民提到田地种出来的米都没有人要的现象，调查组要求当地环保部门对土壤进行检测。目前土壤样品已送检第三方机构，预计6月中旬可得出结果，如确认土壤被污染将要求企业出资进行修复，且法院在量刑上会加重。

已启动调查问责程序 6月底前完成整改

江西上饶万年县凤巢工业园区长达四个多月的时间里，在线监测形同虚设，监管完全流于形式等问题曝光后，联合调查组立即对曝光现场就相关问题进行实地调查取证，并查阅走访了污水处理厂以及周边企业在线监控设备相关数据和设备运行维护数据。

联合调查组表示，央视播出的画面内容与实际情况相吻合，确实存在园区“一企一管”在线监控系统长期闲置无监测数据的问题，暴露出了园区管委会对环境管理基础设施运行管理存在漏洞，未及时发现和纠正内部监控系统长期闲置无监测数据的问题。调查组已责成设备运营方严格履行约定，委派长驻人员，确保内控在线监测系统正常运转。

在江西铅山县，江西省联合调查组的工作已基本结束。联合调查组掌握了铅山工业园区个别企业的偷排行为，要求当地政府针对查出的问题立即开展整改，做到工作到位、责任到人，确保整改工作取得实效。

另外，针对景德镇开门子陶瓷化工集团被发现企业整改后脱硫塔烟气拖尾严重达不到排放标准，以及4月份污水总排口化学需氧量（COD）浓度均值超过了企业法定排放标准将近1倍，企业监测数据严重失实的现象，江西省联合调查组在责成1人停职处理，2人免职处理的同时，对有关监管部门是否存在失职行为也已启动调查问责程序。（央视记者 郭一淳 熊方 杜曦晨）

责任编辑：张玉