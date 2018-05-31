原标题：美商会报告：多数美国企业仍青睐在华投资

[环球网综合报道]中国美国商会30日发布年度报告《美国企业在中国年度白皮书》（以下简称《白皮书》），称中国一直在推动全球自由贸易，并且加大国内改革力度。相较于2016年，更多的美国企业将中国列为其三大投资重点之一。

据中国美国商会网站介绍，这是该商会连续第20年发布《白皮书》，深入分析商会会员企业在2017年和2018年初所重视的各行业、跨行业领域和地区的问题和建议。《白皮书》显示，中国仍然占据大部分商会会员企业投资议程的重要位置，近六成受访企业将中国列为全球三大投资目的地之一，1/3的会员计划扩大在华投资达10%以上。此外，46%的受访者表示，相信中国政府将在未来3年内进一步向外资开放中国市场，这一数字高于去年同期的34%。

中国为改善营商环境和鼓励外商投资做出一系列努力。去年11月，中国决定放宽金融领域的市场准入，将单个或多个外国投资者直接或间接投资证券、基金管理、期货公司的投资比例限制放宽至51%。《白皮书》称，中国进一步向外资开放金融市场是外商看好中国市场的一个主要原因。（成仲）

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