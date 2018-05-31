日方与印军将首次陆上联合训练 日媒：制衡中国

原标题：自卫队与印军将首次举行陆上联合训练 日媒：有助制衡中国

[环球网综合报道]日本共同社30日获悉，日本与印度政府正协调年内在印度东北部米佐拉姆邦实施陆上自卫队与印度陆军的联合反恐训练。该报道称，日印实施过海上自卫队与印度海军的联合训练，陆上联合训练尚属首次。日印在安全保障领域扩大合作或有助于制衡在南亚军事、经济两方面增强存在感的中国。

多名日本外交及防卫消息人士向共同社透露了这一消息。报道称，训练候选地米佐拉姆邦与东南亚接壤，是距离中国较近的印度战略要冲。日印还在防卫装备研发方面展开合作，通过主力部队在战略要冲实施联合训练，有意进一步推进密切关系。联合训练或成为在经济、安保领域强化合作的象征。

目前，日本海上自卫队与印度海军、美国海军定期实施联合训练。据报道，日印两国还在讨论航空自卫队与印度空军的联合训练。日本外交消息人士透露说，双方正摸索2019年以后印度空军军机参加在日本的训练等方式。（宗文）

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