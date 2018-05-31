原标题：国民党中央党部凌晨遭人纵火！台警方已逮捕嫌犯
国民党中央党部一楼大厅31日凌晨遭人纵火。（国民党发布图片）
海外网5月31日电 国民党发新闻稿表示，国民党中央党部一楼大厅31日凌晨遭人纵火，保安人员已妥善处置并报警处理，警方已将嫌犯带回侦办。
据台湾《联合报》报道，国民党表示，对此事件表达强烈遗憾，并谴责任何暴力不理性的行为。国民党还表示，未来将加强安保措施，避免憾事重演，并希望警方详细调查暴力行为背后是否有人指使，尽早破案，以安定人心。
国民党强调，近来岛内暴力事件频传，社会弥漫不安情绪，台当局有责任维护治安，安定社会秩序，让人民安居乐业。国民党要求台当局拿出具体办法，负起责任。
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