新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

国民党中央党部凌晨遭人纵火 台警方已逮捕嫌犯

国民党中央党部凌晨遭人纵火 台警方已逮捕嫌犯
2018年05月31日 09:17 海外网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：国民党中央党部凌晨遭人纵火！台警方已逮捕嫌犯

国民党中央党部一楼大厅31日凌晨遭人纵火。（国民党发布图片）国民党中央党部一楼大厅31日凌晨遭人纵火。（国民党发布图片）

　　海外网5月31日电 国民党发新闻稿表示，国民党中央党部一楼大厅31日凌晨遭人纵火，保安人员已妥善处置并报警处理，警方已将嫌犯带回侦办。

　　据台湾《联合报》报道，国民党表示，对此事件表达强烈遗憾，并谴责任何暴力不理性的行为。国民党还表示，未来将加强安保措施，避免憾事重演，并希望警方详细调查暴力行为背后是否有人指使，尽早破案，以安定人心。

　　国民党强调，近来岛内暴力事件频传，社会弥漫不安情绪，台当局有责任维护治安，安定社会秩序，让人民安居乐业。国民党要求台当局拿出具体办法，负起责任。

责任编辑：张玉

嫌犯国民党党部
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区