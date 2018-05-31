世卫组织：中国人均健康预期寿命68.7岁 首超美国

原标题：世卫组织：中国人均健康预期寿命首超美国

[编译/观察者网 马雪]世界卫生组织（WHO）5月17日在日内瓦发布最新报告《世界卫生统计2018》。根据世卫组织数据，中国婴儿出生时的健康预期寿命首次超过美国。

《路透社》报道截图

数据显示，根据2016年的数据，中国婴儿出生时的健康预期寿命（Healthy life expectancy at birth）首次超越美国，中国为68.7岁，高于美国的68.5岁。

不过，美国婴儿出生时的人均预期寿命（life expectancy at birth）达到78.5岁，仍高于中国的76.4岁。但报告称，美国人最后10年的生命质量不容乐观。

中美两国数据对比（图片截自世卫组织2018最新统计报告）

据路透社报道，世界卫生组织发言人艾莉森·克莱门特-亨特（Alison Clements-Hunt）指出：“对比健康预期寿命时发现一个特点，在中国，日本，韩国和一些其他亚洲高收入国家，人们失去健康的岁月要比高收入的西方国家少。”

数据显示，2016年，美国、索马里、阿富汗、格鲁吉亚、圣文森特和格林纳丁斯5国的出生时健康预期寿命有所下降。

新加坡2016年的新生儿前景最好，他们平均可拥有高达76.2年的健康时间，紧跟其后的是日本、西班牙和瑞士。在这项数据排名中，中国排名第37，美国排第40名。

路透社分析指出，中国人均预期寿命正在追上美国，2027年将超过美国。

艾莉森指出，“中国人均预期寿命正大幅增长，目前已经超过了部分高收入国家。”与此同时，美国人均预期寿命则在下降，2014年的79岁已成为峰顶。

新生儿（图源：视觉中国）

艾莉森表示，这反映出由于药物摄入过量而致死的比率增加，尤其在美国不太富裕的地区，中年人会服用鸦片类药物、自杀以及其他一些原因致死。

数据也显示，日本是人均寿命最长的国家，高达84.2岁，这也意味着2016年出生的日本婴儿，能够期待见证下个世纪的到来。

平均预期寿命是在一定的年龄别死亡率水平下，活到确切年龄X岁以后，平均还能继续生存的年数，它是衡量一个国家、民族和地区居民健康水平的一个指标。它以当前分年龄死亡率为基础计算，但实际上，死亡率是不断变化的，因此，平均预期寿命是一个假定的指标。健康预期寿命也是一个相对数据，估算的是一个人在完全健康状态下生存的平均年数。

2017年11月4日，天津，四位老年人在玩身体“造型”。（图源：视觉中国）

据世卫组织官网介绍，婴儿出生时的预期寿命反映了总体死亡率，总结了特定年份所有年龄组的死亡率模式，包括儿童、青少年、成年人和老年人。

世卫组织数据显示，2016年全球婴儿出生时预期寿命为72.0岁（女性为74.2岁，男性为69.8岁），非洲地区的数据为61.2岁，欧洲地区为77.5岁。

2016年全球婴儿出生时健康预期寿命为63.3岁（女性64.8岁，男性为62岁），非洲地区的数据为53.8岁，欧洲地区为68.4岁。

数据显示，世界各地的女性寿命总体比男性长，2000年两性之前的预期寿命差距为4.3年，到2016年几乎保持不变（4.4年）。

世卫组织统计的各地区婴儿出生时的健康预期寿命（截图自世卫组织官网）

根据世卫组织2016年的统计报告，2000年至2015年，全球人类预期寿命增长了5岁，是上世纪60年代以来最快增幅。然而，国家内部、国与国之间的健康不平等现象依旧存在。

世卫组织界定的非洲区域表现最佳，创最大增幅。受益于儿童存活率的提高、疟疾有效控制和治疗艾滋病病毒的进步，非洲地区预期寿命增长了9.4岁，至60岁。上世纪90年代，由于艾滋病肆虐，非洲区域的人类预期寿命呈现下降趋势。而过去15年扭转了这一势头。

据世卫组织官网，2018年的《世界卫生统计》报告也显示，目前世界上仍有半数人口无法获得所需的卫生服务。全球每年70岁以下人口中有1300万人死于心血管疾病、慢性呼吸道疾病、糖尿病和癌症，主要集中在中低收入国家；2016年平均每天有1.5万名5岁以下儿童死亡。

责任编辑：张义凌