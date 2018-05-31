原标题：比起“断交”，这才是台湾最大的危险——

瑞士洛桑管理学院（IMD）近日发布《2018年世界竞争力年报》，台湾排名第17，比去年下降3名，这是2009年以来的最差成绩，且再次被中国大陆超越。

这一结果并不让人意外。蔡英文上任2年，台湾在内忧外患中原地空转，每天上演政策迷航，竞争力快速流失。破解之道无他，还要从改善两岸关系和岛内投资环境入手。

积弊重重

根据《2018年世界竞争力年报》，在各项表现中，台湾经济表现及当局效能各退步2名，企业效能大退5名，基础建设退步1名。与台湾竞争力下落至近年最差情形相反，大陆今年排名大幅跃升5名，竞争力排名晋升至全球第13、亚太地区第3。

比起排名方面的落后，岛内舆论称，每年IMD“健康检查”结果，都会暴露岛内存在的老问题。诸如人才外流、法令法规僵化、缺水缺电、外资吸引力不足等问题，分明都是积病已久。

《2018年世界竞争力年报》

台湾工业总会曾总结，岛内有缺水、缺电、缺工、缺地、缺人才等“五缺”，当局失能、社会失序、“立法院”失职、经济失调、世代失落、台湾整体失去总体目标的“六失”。蔡英文执政以来，“五缺六失”越发严重。

IMD全球竞争力中心主任布里斯认为，中国大陆在实质与无形基础建设的投资、在法规制度面的改善，是整体排名上升的主因。

反观台湾竞争力大跌，不仅先前的问题未能妥善解决，当局非核政策令供电稳定大成问题，“一例一休”令劳资全盘皆输，相关法规限制企业发展，前瞻计划又饱受诟病。外资对台湾经济失去信心纷纷出走，台湾陷入投资停滞、人才流失、体制僵化、前景无光的困境。

IMD全球竞争力中心主任布里斯（台湾《工商时报》）

政治挂帅

有岛内专家指出，民进党执政2年，台湾民间投资非常差。2014年民间投资实质成长率3.6%，2016年民进党执政却下降到2.8%，2017年更降为负0.9%，每况愈下。经济与民生这2年也问题颇多，以总体指标来看，蔡当局执政2年，经济成长率平均约为2.14%，与其他台湾地区前领导人李登辉任内平均约6%、陈水扁平均约4%、马英九平均2.85%相比，总体经济表现严重下滑。

面对社会经济发展的低迷乏力，口口声声说着“拼经济”的蔡当局上台，却不见力除积弊、谋求发展的作为。蔡英文上台2年，不以发展为要务，却一门心思“拼政治”“搞选举”，集中全力向对手大搞政治斗争、强推年金改革。以“转型正义”为名，行政治清算之实，致使内政一团糟，台湾竞争力如何能够不落？

资料图片：台湾军公教人员走上街头游行抗议。

尽管多家民调机构都宣布蔡当局执政破产，民众对当局经济表现非常不满，蔡英文却依然故我。面对惨淡的民调和经济数据，频频玩弄数字游戏，嘴硬说劳工实质总薪资月近6万元新台币。绞尽脑汁大把撒钱，试图改善投资环境却收效甚微，显见其力气用错了方向。

解在两岸

一面是台湾竞争力下落，一面是大陆竞争力崛起。原因在于大陆近年全力“拼经济”，经济稳定成长并向高质量发展，构建了对外开放新格局，由此在全球竞争力排名中节节上升。

岛内媒体纷纷评论，两岸关系的好坏，早已成为影响外商是否来台投资的关键因素。面对两岸竞争力的消长，民进党当局应彻底检讨，台湾不可能置身大中华经济圈之外，必须与大陆市场互补合作，才能成长茁壮。

评论称，当全世界都和大陆做生意，本可借重与大陆关系的台湾却反其道而行。当局若兀自自我感觉良好，即使穷尽洪荒之力想改善投资环境，但两岸关系一日不改善，所有努力不啻缘木求鱼。

资料图片：2016年就职典礼，蔡英文喊出两岸关系“维持现状”。

上台2年的蔡英文依然拒不承认“九二共识”，致使两岸官方沟通交往机制中断，也直接影响与大陆市场联系紧密的产业发展，更让岛内投资环境因自我封闭而黯然失色，失去活水的台湾经济也因此遭殃。

在两岸关系每况愈下的情况下，国际上对台湾现状和发展前景的评价自然走低，此前的服贸、货贸停摆，台湾对大陆外销数量的下滑，也会影响岛内经济整体实力。舍大陆之近而求“新南向”之远，舍大陆之利而取“新南向”之弊，民粹氛围弥漫，当局不思发展却被政治冲昏了头，这个地方如何能对企业有吸引力？

责任编辑：张建利