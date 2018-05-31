人民陆军评辱骂英烈:国家和个人命运到底有何关联

来源：人民陆军

原标题：国家命运和个人命运，到底有着怎样关联？

近日，网络上某“大V”以前辱骂英烈、责难国家的言论被人扒出，引起一片哗然，许多网民纷纷声讨。以这个“大V”为代表的个别人，是非不辨，言辞中对国家的命运充满不屑，好像他个人的成就与国家无关似的。

那么，我们今天就来探讨一下：国家命运和个人命运，到底有着怎样关联？

一

上个世纪二三十年代，那时的中国正处在水生火热的乱世。然而在今天的网络上，还有一些言论称那时为“国家命运最好的时候”。

孰不知，就在那个年代，上海大学学者施蛰存说出了他最大的梦想：“中国人走到外国去不被轻视，外国人来犯中国，让我们敢骂一声洋鬼子”；燕京大学教授顾颉刚的梦想：“没有人吸鸦片吞红丸”。此种反差，令人深醒。

他，就出生在那个年代的四川铜梁县一个贫苦家庭。他的父亲靠帮人推船为生，却被船老板砍死，不久母亲因贫病交加死在床头。孤苦无依的他，14岁就开始了雇工生活，给地主推磨，甚至靠讨饭度日。后来，他被国民党军队抓壮丁，饱受挨打挨骂的辛酸。

乱世之中，人如草芥。国家遭遇不幸，个人必受其难。如果放在当今中国，14岁的花样年华，一定会在父母的庇护下，在学校里求学，甚至闲暇时间玩着手机和电脑……

1949年12月，解放军挥师入川，他终于参加了人民解放军，成为一名真正意义上的战士。马斯洛需求层次理论告诉我们，人的最高需求是爱和归属的需要。这名士兵终于找到了个人的命运归属：昂首挺立的新中国、一支为人民而战的军队。

此后的事情，很多人都知道了。那是个无比悲壮的时刻——1952年10月，上甘岭，他所在的部队执行潜伏任务。美军发射的燃烧弹点燃了草丛，火势迅速蔓延到他身上。烈火、肉身、本能……何等的钻心剧痛，何等的惨烈境遇。为了不暴露潜伏部队，这名战士放弃自救，以惊人的毅力忍受着剧痛，直至壮烈牺牲，年仅26岁。

烈火虽然吞噬了一个年轻的生命，却在中国军史上留下了一个伟大的名字：邱少云。更重要的是，这名士兵身后的国家和军队，在朝鲜战场上打出了国威军威，打出让对手敬仰的“谜一般的东方精神”。让刚刚站起来的新中国，受到那些傲慢无礼的西方大国的真正重视。

多少年后，一位曾经是学徒工的中国军人访美，受到了美方的热情接待。事后，他作了一个设想：如果当时的朝鲜战场，中国军队输了，中国遭受新的战乱，那么还有他在美国的这番“待遇”么？

二

1972年2月的一天，春寒料峭，正是那位学徒工，乘坐22路公交车去一个街道小厂上班，结果公交车在西单被堵住了。

原来，当天的长安街交通管制，让美国总统访华的车队通过。这位学徒工站在公交车的高处，和全车人一起高喊数着车队车辆的数字：1，2，3，4……107！

43年后，当时访华团队中重要成员的美国前国务卿基辛格再度访华。非正式交流会上，还是那位学徒工，向基辛格提及此事，提起了那个让他当天上班迟到的车队，还有庞大的车队数量。

没想到，正式会议开始时，基辛格缓缓站立，向这位学徒工鞠了一躬，随后说：“对于43年前耽搁你上班，我今天在这里向你正式道歉。”

在场包括美方代表在内的所有人都惊讶于这一幕，却又感慨于这幕。一位美国前国务卿向一位曾经的学徒工鞠躬，也许不仅仅是出于礼貌，更多是出于对这位学徒工身后强大中国的尊重！

这位学徒工就是国防大学金一南教授，他写的《苦难辉煌》一书告诉人们这样一个深刻的道理：个人的命运和国家的命运是紧紧结合在一起的，强大的国家，带来个人的尊严，如果国家衰败，哪有个人尊严！

个人命运与国家命运休戚相关，这应该是绝大多数人都能认清的简单道理：个人如水滴，国家如大海，水滴只有融入大海，才不会干涸。

落后挨打，承受痛楚的是每个国民；山河破碎，没有人会是幸存者。试问，在今天的伊拉克、利比亚、叙利亚，人民的尊严与幸福在何处？

“外敌入侵”等字句，并不是个别人所狡辩的“表达问题”，而是一个关乎大是大非的原则问题。

如果一个人只顾个人得利、不顾国家大利，把个人的一些现实受挫，归罪国家、归罪党和军队，肆意传播一些误导受众的狂言妄语，那就是“端起碗吃饭、放下碗砸锅”的丑恶行径了。

我们生活在一个梦想迸发的新时代。只有把个人理想与祖国命运紧紧联系在一起，把个人志向与民族振兴紧紧联系在一起，才能真正做出有意义的事业！

责任编辑：张建利