张文中终获平反：这个案子早已不是我个人的事

原标题：张文中：这个案子早已不是我个人的事，改判给民企注入新动力

央视新闻客户端消息，2018年5月31日，最高人民法院对原审被告人张文中诈骗、单位行贿、挪用资金再审一案进行公开宣判，撤销原审判决，改判张文中无罪，同时改判原审同案被告人张伟春、原审同案被告单位物美控股集团有限公司无罪，原判已执行的罚金及追缴的财产，依法予以返还。

庭审现场

公开宣判后，央视记者独家专访了张文中。在专访中，张文中说，从蒙冤十二年到彻底平反，应该说心情是百感交集、思绪万千。张文中表示：今天的这个案子早已不是我个人的事了，而是纠正民营企业涉产权案的第一个案子，也绝不是最后一个案子，应该是推进民营企业发展的新起点，也为民营企业发展注入新的动力。点击视频看专访详细内容。

责任编辑：张建利