昨天才大面积停电 台“经济部”今称:台湾不缺电

原标题：昨天才大面积停电 台当局“经济部”今称台湾不缺电

连日高温及用电量创纪录，昨才刚跳电，台当局“经济部”今天仍保证今夏不缺电。（图片来源：台湾“东森新闻云”）

中国台湾网5月31日讯 据台湾“东森新闻云”报道，连日来的高温，让台湾用电量写下历史新高记录，昨天（30日）下午苗栗地区7万多户停电，台当局“经济部”表示，已经交由台电去清查原因，并且强调台湾不缺电，并要求台电从供需两端着手处理，力求供电稳定。

台当局“经济部长”沈荣津今天出席台“立法院经济委员会”，针对台电供电亮出“警戒”橘灯，电力供应短缺，冲击台湾经济发展，进行报告并备质询。

沈荣津指出，强化供给相当重要，夏天机组就要停止大修，让供电能力最大化，另外台电也从需量竞价着手，在尖峰用电可以透过机制来减少用电，从供给及需求面着手，让供电可以稳定。

沈荣津说，关于用电大户是否会在夏天签署节电契约，目前正在搜集产业界的意见，另外也将持续跟社会沟通，何时让措施上路，则要等相关评估完成后才会进行。但企业界认为，现在限制企业用电，等于逼迫企业不要接订单而关门。

来源：中国台湾网

责任编辑：张建利