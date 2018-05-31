国防部回应轰-6K首次夜间绕台巡航：今后会继续

原标题：2018年5月国防部例行记者会文字实录

2018年5月31日下午，国防部召开5月例行记者会，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强大校回答记者提问。 李爱明 摄

任国强：各位记者朋友，大家下午好！欢迎大家出席本月国防部例行记者会。这里，我要特别欢迎新参加国防部例行记者会的11家中外媒体。他们分别是：东南卫视、三沙卫视、澎湃新闻、香港卫视、香港无线电视、哈萨克斯坦国际新闻通讯社、阿联酋中阿卫视、埃及中东通讯社、美国全国广播公司、日本广播协会、古巴拉丁美洲通讯社。欢迎你们加入中国国防部例行记者会的团队！希望你们积极报道中国军队，传播中国军队声音，显示中国军队力量，展现中国军队作为，把一个真实客观的中国军队传递给国际社会。谢谢大家。

下面，我先发布一条消息。为深化中非全面战略伙伴关系，适应非洲安全环境新形势和中非防务安全合作新需求，中国国防部将于2018年6月26日至7月10日在华举办首届中非防务安全论坛，邀请非洲国家防务部门领导、军队高官及地区组织负责人出席。本届论坛主题为：“携手合作，守望相助”，主要讨论地区安全问题、非洲自主安全能力建设、中非防务安全合作等议题，将参访中国陆、海、空军部队。相信中非防务安全论坛将成为中非求和平、谋发展、促合作的重要平台，有利于促进非洲乃至世界的和平与稳定。

下面欢迎记者提问。

记者：4月下旬，习近平主席和印度总理莫迪举行了非正式会晤，就开展务实合作和妥善处理分歧等达成重要共识。请问近期中印两军在防务安全领域将展开哪些合作？

任国强：中印两国是亚洲大国、互为重要邻国。中方高度重视发展中印两军关系，愿与印方一道，以两国领导人重要共识为指引，扩大交流，拓展合作，增进互信，妥处分歧，推动两军关系健康稳定发展，共同维护边境地区和平安宁，共同维护地区和平稳定。

目前，中印双方正就中国人民解放军西部战区边防代表团近期访问印度事进行沟通。两军开展各层级涉边会晤和交流，有利于切实加强边境管控，增进一线部队互信，把两国领导人的重要共识落到实处。双方还将就其他交往合作项目进行沟通协调，我们将就有关具体事宜适时发布消息。

记者：军事专家尹卓最近接受采访时称，经过这几年的实践探索，辽宁舰可以说是拉出去就能打，已经有了一定的作战能力。这是否意味着中国首艘航母已经形成了战斗力？另外，美国取消邀请中国参加2018年环太军演，对中美两军交流有怎样的影响？美国防长马蒂斯原定的访华计划是否会被推迟或取消？

任国强：感谢你对中国国防和军队建设的关心。辽宁舰入列以来，按照计划有序组织了包括远海作战运用演练在内的一系列综合演练，有效检验了航母编队综合攻防体系的建立和保持，推动航母编队训练向远海作战运用深化拓展，可以说辽宁舰航母编队已经初步形成了体系作战能力。

关于第二个问题，实际上是关于中美两军关系的问题。当前，中美两军关系总体保持稳定，但消极因素也有所表现，给两军关系带来了影响、干扰甚至破坏。发展中美两军关系符合双方共同利益，我们希望美方与中方相向而行，共同落实好两国元首达成的重要共识，不断加强战略沟通，有效管控风险，以建设性措施妥善处理分歧，不断积累互信，有序推进合作，推动两军关系健康稳定发展。

关于美国国防部长马蒂斯访华的情况，目前美方已正式向中方提出此访的安排建议，双方正就有关具体事宜保持密切沟通。

记者：2018香格里拉对话会即将举行，请问此次中方在议题上有什么考虑？代表团在参会期间有哪些具体安排？

任国强：香格里拉对话会是一个多边国际论坛。中国人民解放军军事科学院副院长何雷中将将率团参加第17届香格里拉对话会，中方一些专家学者也将与会。会议期间，何副院长将会围绕“亚太地区军事力量发展的战略影响”议题发言，重点宣介习近平主席关于构建人类命运共同体、新型国际关系等重要理念；中方还将与参会各国防务部门和军队官员、专家学者就安全防务领域的热点问题深入交换意见，阐述中方立场观点。此外，何副院长将与有关国家代表举行双边会见活动。

记者：近日，某出版传媒集团领导有关退役军人的言论在网上引起讨论。请问对此有何回应？

任国强：党中央、中央军委和习主席始终关心关爱退役军人，采取了一系列切实有力的重大举措，包括组建退役军人事务部、加强退役军人服务保障体系建设、出台退役军人安置优惠政策、维护退役军人合法权益等。

退役军人是党和国家的宝贵财富，值得倍加关心、倍加爱护。广大退役军人，从军期间，他们保家卫国，为国防和军队建设做出了牺牲和奉献；回到地方，他们奋斗在各行各业，为国家经济社会发展做出了重要贡献。比如说最近广为人知的“将军农民”甘祖昌、“英雄机长”刘传健、“北大女兵”宋玺等等，都是其中的杰出代表。

人民军队来自人民、服务人民、回归人民。我们相信广大退役战友将不忘初心、继续奋斗，发扬我军光荣传统和优良作风，在新的岗位上为党和人民再立新功。

记者：据外媒报道，中国已经开始在吉布提军事基地建设一个新的码头，这个码头长度将超过450米，可以停靠中国海军驱逐舰和大型补给舰。请予以证实。第二个问题，美国防长马蒂斯近日正式宣布将美军太平洋总部更名为印度-太平洋总部。美媒认为这是美军在该地区对抗中国的新态势。请问对此有何评论？

任国强：中国人民解放军驻吉布提保障基地的建设使用，是为了更好地履行中方在亚丁湾、索马里海域护航以及人道主义救援等国际义务，有利于带动吉布提经济社会发展，也有利于中方为了维护非洲和世界的和平稳定做出新的更大贡献。为进一步促进中吉两军友好合作，同时也为基地更好地履行保障功能，经中吉双方协商，将建设必要的设施供双方共同使用。

至于第二个问题，我们注意到了相关报道，会继续关注形势的发展变化。

记者：据媒体报道，习近平主席近日视察军事科学院时指出，要加强军事理论创新、国防科技创新、军事科研工作组织模式创新。请问在贯彻落实习主席重要指示方面有哪些具体举措？

任国强：习主席对发展现代军事科学高度重视，在不久前视察军事科学院时强调，军事科学是指导军事实践、引领军事变革的重要力量。

全军官兵深入贯彻落实习主席重要指示，全速发动军事科研创新的引擎，坚持政治建军、改革强军、科技兴军、依法治军，坚持面向战场、面向部队、面向未来，坚持理技融合、研用结合、军民融合，全面推进军事理论创新、国防科技创新、军事科研工作组织模式创新，加快实施科技兴军战略，加快发展现代军事科学。

具体将采取以下四项措施：一要毫不动摇坚持党对军队绝对领导，努力开创新时代军事科研工作新局面；二要紧紧扭住战争和作战问题推进军事理论创新，构建具有我军特色、符合现代战争规律的先进作战理论体系；三要加快实施科技兴军战略，坚定不移加快自主创新步伐；四要推进军事科研领域政策制度改革，形成顺畅高效的运行机制。

记者：中央军委副主席张又侠近日率团前往巴基斯坦访问，请问此访取得了什么重要成果？

任国强：5月17日至20日，应巴基斯坦军队邀请，中央军委副主席张又侠上将率团访问巴基斯坦，与巴军政领导人举行会晤，就地区安全形势和两军加强在反恐、联演联训、装备技术及联合国维和等领域合作深入交换意见。双方还同意在“四国机制”和上合组织的多边框架下进一步加强交流合作。

张副主席此访是落实两国领导人关于进一步推动中巴全天候战略合作伙伴关系共识的具体举措，有助于加强两国战略沟通，维护好两国的共同利益，维护好南亚地区和平稳定，促进世界和平。

记者：近日在美太总部司令交接仪式上，卸任司令哈里斯表示，从长远看，中国仍然是美国最大的挑战，如果美国及其盟友不联手应对这个挑战，中国将会实现其在亚洲称霸的梦想。请问对此作何回应？美国防长马蒂斯近日对记者表示，美国将继续南海航行自由行动，该行动得到大多数国家的支持，唯一反对的声音来自中国。请问对此作何评论？

任国强：我们注意到这位将军经常发表一些损害中美两军关系的言论。我们坚决反对这种对中国军队的不实指责。我们始终坚持和平发展，奉行防御性的国防政策。同时我们一贯认为，中美两军的交流合作符合双方共同利益，也符合国际社会共同期待。美方应与中方相向而行，多做有利于两军关系发展的事情。

第二个问题，我们注意到美方近日罔顾事实，炒作所谓“南海军事化”问题，我们对此坚决反对。中方对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，我们在自己的领土上开展建设、部署一些必要的防御设施，这完全是主权国家的正当权利，任何国家都无权说三道四。我们希望美方着眼大局，登高望远，摒弃零和思维，妥善处理分歧，努力让两军关系成为中美两国关系的稳定因素。

记者：今年4月23日至24日，上合组织成员国国防部长会议在北京成功召开，这是上合组织成员扩员后首次召开国防部长会议。上合组织青岛峰会将于今年6月9日至10日举行。请问今年下半年上合组织成员国会有哪些军事交流合作活动？第二个问题，据有关消息称，菲律宾正在翻修南海中业岛的军机跑道。请问对此有何评论？

任国强：防务安全是上合组织的重要合作领域，近年来有关合作开展得顺畅有效，包括成员国国防部长会议、军队总参谋长（联合参谋部参谋长）会议等机制不断完善，多次举行以反恐为课题的多边或双边联合军事演习，在人员培训、边防合作等领域开展了广泛交流。今年4月，上合组织第十五次国防部长会议、第五届“和平号角”军乐节在北京成功举行。今年下半年，上合组织还将在俄罗斯境内举行“和平使命-2018”联合军演，近期各方专家组举行第三轮磋商，细化演习各项安排。中方愿在互信互利的基础上与各成员国在防务安全领域继续开展交流与合作，提高共同应对新挑战新威胁的能力，推动上合组织防务安全合作走深走实，为维护本地区和平稳定发挥积极作用。

关于第二个问题，我们注意到了有关动向。这里我要强调的是，中国对于南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。我们希望有关方面能够从双边关系和地区和平稳定大局出发，和中方一道共同维护南海的和平稳定。中国军队将一如既往地坚定维护国家主权安全和地区和平稳定。

记者：近日，在网上曝出两艘055驱逐舰挂上国旗的图片。并且推测说这两艘055驱逐舰将于近期同时下水。请予以证实。

任国强：你所提到的驱逐舰是我国完全自主研制的新型万吨驱逐舰，是海军实现战略转型发展的标志性战舰。该新型驱逐舰的后续建造工作正在按照计划顺利推进。

记者：近日，媒体上公布了航母舰载机突破夜间起降技术的消息。有专家表示，这意味着辽宁舰编队已经初步形成全天候作战能力，这使得中国成为世界上少数几个掌握舰载机夜间起降技术的国家。请具体介绍该技术的作用和影响。

任国强：歼-15舰载机成功在夜间进行滑跃起飞和阻拦着舰，标志着辽宁舰舰载机具备了夜间起降技术，正如我刚才所说，辽宁舰航母编队已初步形成体系作战能力。

记者：您刚才发布了中非防务安全论坛的消息。目前在非洲国家中，唯一和中国没有建交的是斯威士兰，中国这次是否会邀请斯威士兰参加中非防务安全论坛？

任国强：目前首届中非防务安全论坛正在筹备中，我们会邀请非洲国家防务部门领导、军队高官及地区组织负责人出席。有关论坛的筹备和进展情况，我们将适时发布信息。

记者：本月24日，美国会众议院表决通过了2019财年国防授权法案，该法案要求强化台湾军事实力，并呼吁美遵循“与台湾交往法”，派遣高级军事官员访台。请问对此作何评论？第二个问题，本月25日，解放军空军轰-6K首次夜间绕台巡航，当时台军正在开展“汉光军演”导弹拦截科目预演。请问解放军的行动是否有一定针对性？

任国强：台湾问题事关中国国家主权和领土完整，美国会有关法案涉华内容充满冷战零和思维，干涉中国内政，损害中方核心利益，中国军队对此表示强烈不满和坚决反对。

我们敦促美方充分认清该法案中涉华消极条款的严重危害性，恪守一个中国政策和中美三个联合公报原则，删除法案有关消极条款，慎重妥善处理涉台问题，以实际行动维护中美两国两军关系和台海和平稳定。

第二个问题，近日解放军空军开展绕飞台岛巡航，旨在锤炼提升维护国家主权和领土完整的能力。我们今后还会继续组织类似的训练。

记者：近日中国双航母首次在大连“同框”，有网友欢呼中国航母“脱单”了。请介绍国产航母海试的进展情况？后续还有哪些测试计划？近日网上有文章称，中国第三艘航母和两栖攻击舰的进展喜人。请介绍第三艘航母相关情况？

任国强：5月13日，我国第二艘航空母舰从大连造船厂码头启航，赴相关海域执行海上试验任务，主要是为了检测验证动力系统等设备的可靠性和稳定性，于18日完成试验任务返抵大连造船厂码头。至于这艘航母的服役时间，我们将根据航母的建造进度和试验情况综合确定。

至于你提到的中国航母长远发展问题，我们会根据国家经济社会发展情况，以及国防和军队建设需求，综合考虑各方面因素，通盘考虑航母建设发展问题。

记者：美国会众议院近日通过的国防授权法案中，第一次将中国南海议题明确列入。有分析认为，接下来美国还会继续强打“南海牌”。请问对此有何评论？另外，香格里拉对话会期间中方与其他国家是否会就南海问题进行对话？

任国强：对于近期美方关于南海的一些错误言行，我们已经表明了强烈反对的立场。在此我愿重申，中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。美方炒作南海议题，既不符合事实，也不符合中美关系发展趋势，不利于地区和平稳定。中方一贯致力于同域内国家一道，共同维护南海和平稳定。我们希望美方与中方相向而行，多做有利于地区和平稳定的事，而不是相反。

记者：据英国媒体报道，外国遥感卫星拍摄照片显示，中国一艘039型潜艇停靠在吉布提港口，此前美国和印度军方官员多次发表关注中国潜艇进入印度洋的言论。请问对此有何看法？

任国强：我没有这方面的消息可以提供。

本月国防部例行记者会到此结束，谢谢大家！

责任编辑：张建利