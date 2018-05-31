副厅级贪官被追缴浪琴手表 近178万财产来源不明

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原标题：湖南益阳市人民政府原党组成员、副厅级干部李霖一审获刑两年

“娄底中院”微信公号5月31日消息，5月31日下午，娄底市中级人民法院依法对益阳市人民政府原党组成员、副厅级干部李霖受贿、巨额财产来源不明案一审公开宣判，被告人李霖犯受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元，犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；追缴李霖违法所得人民币183.743659万元、价值2.16万元浪琴手表一块、价值共计3万元的购物卡6张上缴国库。

法院经审理查明，被告人李霖在担任益阳市政府党组成员、副厅级干部，兼任益阳市砂石市场整治领导小组成员、益阳市城区砂石市场整治指挥部常务副指挥长，协管益阳市创建国家卫生城市期间，利用职务上的便利，在砂石采挖经营权拍卖、项目建设、创卫工作等方面为他人谋利，收受他人所送财物折合人民币11.06万元，另还有共计折合人民币177.843659万元的个人财产不能说明来源。

法院经审理认为，被告人李霖身为国家工作人员，利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人数额较大财物，其行为构成受贿罪；李霖的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大，且本人不能说明来源，其行为构成巨额财产来源不明罪。部分受贿属共同犯罪，在共同犯罪中，李霖系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。李霖系一人犯数罪，依法应当数罪并罚。李霖违法所得的财物，应依法予以追缴。李霖主动退缴赃款并缴纳罚金，可以对其从轻处罚。

根据李霖犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，作出上述判决。

来源：“娄底中院”微信公号

责任编辑：张义凌