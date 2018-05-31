高考倒计时 各地出大招确保高考安全

原标题：各地出大招确保高考安全：防高科技作弊、防信息泄露和篡改

2018年高考将于6月7日—8日举行。高考临近，如何确保2018年高考安全、平稳、有序进行，各地都出台了哪些措施？

北京

启动覆盖全市和局部远郊区的固定监测网

防范高科技作弊是今年高考安全工作中的一大亮点。北京发布的2018年高考安全工作方案提出，将提前启动覆盖全市和局部远郊区的固定监测网，对考点及周边开展专项电磁环境监测和治理工作，排查可疑信号。考试期间，监测车辆将在路上巡查，配合固定监测网，确保考点电磁环境的无缝隙监测，两组无线电执法人员还将在考试期间分片值守。

吉林

升级改造监测设备，严防高科技作弊

吉林全省无线电管理部门升级改造监测设备，严防高科技作弊行为，同时还将派出保障人员和监测压制设备，分布到全省每个考点，实现对全省所有高考考点的全覆盖。今年将新增加10台便携无线电数字查找设备，对考点实施信号监测，另外，县级市基本配备一套无线电固定监测站，做到考前监测，考中的监控，考后回溯。

高考期间，在校生原则上一律不允许离开校园，确有特殊情况的，需严格履行审批程序，严格请假、销假制度，并且做到保持24小时手机开机、联络畅通。

江西

严格学生请假制度严打替考

在防范打击替考方面，江西提出，高考期间，各高校要严格学生请假制度，没有特殊理由，高校在校生6月7日、8日两天不准请假离校。对经批准请假离校或单独在外实习的学生，要在高考期间考试开考半小时后与学生电话联系，发现可疑替考者立即上报。

河南

加强涉密环节全过程、全链条监管

防范考题泄露的重要性不言而喻。对此，河南提出，各级教育行政部门、招办要加强对制卷、运送、保管、分发、施考、评卷等涉密环节全过程、全链条监管，确保试题试卷绝对安全。

在河南信阳则提出了更详细的措施，具体包括，保密室录像要做到24小时不间断、全方位、无死角监控存储。要加强试卷从保密室到考点运送途中的视频监控，实时跟踪，做到专车运送、专用保密箱存储、双锁加固、公安护送，全程视频监控等。

贵州

严防信息泄露和篡改

5月19日，贵州省招生委员会组织召开2018年全省普通高校招生考试安全工作电视电话会议，将重点盯住关键环节，全力以赴实现“平安高考”。开展净化网络环境、打击替考作弊、打击销售作弊器材、净化考点周边环境四个专项行动，全力营造风清气正的高考环境。严把信息安全关，严防信息泄露和篡改。严把评卷录取关，确保评卷工作准确、规范、公平、公正，将每一个环节置于阳光之下，接受社会监督。

陕西

发布高考守则温馨提示

陕西省招办近日发布了陕西2018年高考守则来提醒考生，进入考场，只准携带2B铅笔、0.5毫米黑色墨水签字笔、直尺、圆规、三角板、无封套橡皮、小刀、空白垫纸板、透明笔袋等文具。而手机、无线电发射和接收设备、电子存储记忆录放设备、手表、涂改液、修正带、助听器、文具盒和其他非考试用品则严禁携带进入考场。

宁夏

带手机入考场按作弊处理

5月24日，宁夏教育考试院发布《致全区2018年高考考生及家长的公开信》，对考生参加高考的有关事宜进行了提醒，特别强调，严禁考生将手机带入考场，一旦在考场内发现考生将手机带入，不论是否开机，一律按作弊处理。

湖北武汉

考场均配备手机屏蔽仪

在保障考场安全方面，湖北武汉提出，在全市每个考场均配备金属探测仪、手机屏蔽仪，考生进入考场后需接受安检。考场情况将全程录音录像，远程电子监控。此外，今年武汉高考考场将全部更换为智能化自动校时的电波钟，考生不能戴手表进入考场。

来源：微言教育

责任编辑：张义凌