原标题：吕秀莲未获提名就说拜拜？民进党：太小看她了

[观察者网 综合报道]据台媒“东森新闻”5月31日报道，台湾地区前副领导人吕秀莲在没有被民进党提名参选台北市长后，发出声明向民进党说“bye bye”，但是否退党并未说死。对此，民进党秘书长洪耀福31日下午与台湾媒体茶会时表示，台湾地区领导人蔡英文也很关心，由于吕秀莲正在外面，等她回台湾后，会找她聊一聊的。

据报道，吕秀莲积极争取民进党提名参选台北市长，但民进党中执会已经确定征召民进党“立委”姚文智出征；沉寂两天后，在30日晚间吕秀莲人在马来西亚，通过幕僚发出声明，“对于一个失去党德和党魂的政党，与其痛苦留下来，不如归去。道不同，不相为谋！ByeBye！民进党！”

对于吕秀莲是不是要退党？幕僚也未回应，而她预计31日晚间7点多的班机抵台，可能会在机场接受媒体的采访，正面回应相关议题。

对于吕秀莲大动作向民进党说再见，洪耀福下午与媒体茶会时表示，吕秀莲是台湾地区第一位女性副领导人，也代理过党主席，跟支持者同甘共苦过这么多年，荣耀的时候也光荣过，困难时也支持党，跟支持者是很深厚的。

洪耀福说，要相信一个台北提名或不提名，就离开我们，就会把台湾地区副领导人格局给矮化，太小看吕秀莲；他强调，蔡英文也很关心这件事，等到吕秀莲回台，就会找她聊一聊。

洪耀福坦言，吕秀莲发出声明前，民进党并不了解，过去都有持续跟吕秀莲办公室沟通，这两天也通过吕秀莲好朋友，进行一些沟通对话。

至于，吕秀莲是否可能成为台北市长选举的变量，洪耀福说，任何事都是变量，不要轻忽任何小事情，会很慎重看待任何事，吕秀莲这么多年与大家同甘共苦，这么多人支持她，相信吕秀莲应该不会这么轻易离开民进党。

另据中评社报道，吕秀莲是老牌“台独”，至今立场未改。民进党有“台独”神主牌，至今也死抱不放。吕秀莲说民进党失去党德和党魂，究竟是何意，吕秀莲应说得更详细一点。退党是老“台独”有新觉悟？还是为了参选？看来更像后者。

据台媒“联合报”此前报道，74岁的吕秀莲3月份参加“台湾团结联盟”活动，再度叫嚣其“台独”论调。此言论一出，随即遭到岛内网民声讨，直指她“简直疯了”。

她自比“佘太君出征”，宣称“为了固守山海关，孤不二衷”，甚至向全场喊话“台湾还没有‘独立’，每个人都没权力衰老”。

对于像吕秀莲这样的“台独”言论，国台办发言人曾明确指出，世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分，具有不容置疑的历史事实和法理基础，也得到国际社会普遍承认。任何企图改变台湾是中国一部分地位的图谋都是徒劳的。

责任编辑：张义凌