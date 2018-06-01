北京延庆冬奥村等26个冬奥工程年内开工

原标题：延庆冬奥村等26个冬奥工程年内开工
记者昨日从市重大项目办获悉，北京2022年冬奥会场馆及配套基础设施总体建设计划正式发布，北京2022年冬奥会场馆和配套设施建设时间表确定，今年将有包括延庆冬奥村在内的26个冬奥工程项目实现开工。
52个建设项目含18项场馆项目
随着冬奥会“北京周期”正式开启，冬奥会场馆已由“规划建设”阶段进入“全面建设”阶段。今年是北京2022年冬奥会场馆及配套基础设施工程建设全面展开、加速推进的一年，为确保2022年冬奥会工程建设按计划实施，保障2022年冬奥会顺利举行。经北京市政府批准，正式印发了《北京2022年冬奥会场馆及配套基础设施总体建设计划》。
根据《总体建设计划》，北京2022年冬奥会场馆及配套基础设施共列入52个建设项目。包括：场馆项目18项，其中：新建场馆8项、改造场馆8项、临建场馆2项；配套基础设施建设项目31项；其他配套项目3项。
国家游泳中心等5个场馆年底前改造
据市重大项目办相关负责人介绍，2018年，北京冬奥工程建设将全力推进国家速滑馆、国家高山滑雪中心、国家雪车雪橇中心、冬运中心综合训练馆、北京冬奥村等5个已开工新建场馆按计划施工，确保完成2018年度建设目标。同时，加强协调推进首钢滑雪大跳台中心、延庆山地新闻中心、延庆冬奥村等3个新建场馆开工建设；国家游泳中心、国家体育馆、首都体育馆、首都滑冰馆、首体综合馆等5个改造场馆，要完成开工前各项前期准备工作，确保年底前开始改造。此外，还将加速推进配套基础设施建设。
目前，已有国家速滑馆、冬运中心综合训练馆、北京冬奥村、国家高山滑雪中心、国家雪车雪橇中心等5个主要新建场馆，以及11项配套基础设施项目（包括3项交通设施、3项电力设施、4项水利设施和1项综合管廊），共计16项冬奥工程开工建设，各工程施工按计划推进。
根据计划安排，今年将有包括延庆冬奥村在内的26个冬奥工程项目实现开工。到今年年底，国家速滑馆完成混凝土主体结构封顶和钢结构施工，冬运中心综合训练馆完成主体结构封顶，北京冬奥村完成土护降工程施工，国家高山滑雪中心完成全部施工便道、贯通技术道路，雪道土石方完成45%，国家雪车雪橇中心完成赛道基础和赛道下制冷管支架安装。
■ 链接
部分项目竣工时间表
●2020年6月前竣工
北京赛区的国家速滑馆、首钢滑雪大跳台中心、冬运中心综合训练馆，延庆赛区的国家高山滑雪中心、国家雪车雪橇中心等新建竞赛场馆
●2021年竣工
北京冬奥村、延庆冬奥村、延庆山地新闻中心等新建非竞赛场馆
●2020年和2021年陆续竣工
国家游泳中心、国家体育馆、五棵松体育中心等8个改造场馆
新京报记者 邓琦 实习生 余华尊
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