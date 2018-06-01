北京公办民办普惠幼儿园补贴将一视同仁

2018年5月11日，北京，妙峰山民族学校幼儿园开展为母亲画张画活动，喜迎母亲节的到来。图/视觉中国

原标题：公办民办普惠幼儿园补贴将一视同仁

新京报讯 （记者李玉坤）记者昨日从市十五届人大常委会四次会议了解到，北京今后将淡化幼儿园公办、民办概念，发展普惠性幼儿园，逐步实现所有普惠性幼儿园质量相同、价格相同、补助相同、教师待遇相当。

昨天上午，在北京市十五届人大常委会四次会议上，北京市副市长王宁代表市政府做了关于“落实学前教育三年行动计划，完善学前教育公共服务体系建设”议案办理情况暨学前教育供给保障情况的报告，报告提到北京市区两级政府为扩大学前教育学位所做的工作，据王宁介绍，北京今年还将增加3万个学前教育学位。

将面临约17万个学位缺口

王宁介绍，从上世纪90年代到2010年左右，由于国有企事业单位剥离社会服务职能以及小区配套幼儿园配建不到位等原因，北京市幼儿园、托儿所的数量在二十年间减少了三分之二。2010年左右，人口出生高峰、外来人口大量涌入以及家庭育儿观念转变等多因素叠加，社会入园需求急剧攀升，学前教育学位资源供给紧张，社会出现“入园难”问题。

2011年起，北京市推进两期学前教育三年行动计划，到2017年底，全市经审批的幼儿园数量达到1957所，学前教育学位增加了约17万个。

尽管如此，未来几年全市学前教育学位需求依然处于快速增长期，学前教育仍然面临资源供给不足的问题。根据市卫计委提供的2015年至2017年实际出生人口数，到2020年，本市户籍适龄儿童45.5万人，非户籍适龄儿童28万人，按照教育部要求的85%的入园率来测算，仍将面临约17万个学位缺口。

市人大建议通州超前规划学前教育

在听取市政府报告后，市人大科教文卫体委员会建议，继续扩大学前教育学位供给，就近就便满足需求。

科教文卫体委员会主任委员刘玉芳说，要加强对学前教育的科学规划和有效实施，按照北京城市总体规划（2016-2035年）和“十三五”规划中关于人口规模和布局要求，研究适龄儿童人口分布、变化趋势，科学测算入园需求，编制和完善学前教育专项规划。“特别是在通州区等人口承接区，超前规划学前教育等公共服务设施。”刘玉芳强调。

此外，市人大科教文卫体委员会还建议，充分调动各类园所增学位的积极性，推动教办园发挥示范引领作用，通过代管薄弱园和举办分园，扩大优质学前教育资源的覆盖面。“在办好教办园同时，也要解决其他性质幼儿园面临的困难和问题，鼓励其扩大规模、提高质量，支持民办园积极增加符合市场需求的学位供给。”刘玉芳说。

■ 现场询问

单位办园有何政策？ 市教委：一视同仁

昨天，市人大常委会对市人民政府关于学前教育供给保障情况开展专题询问。

市人大常委会委员江泽平提出，学前教育三年行动计划里提到对单位办幼儿园的支持力度要加大，都体现在哪些方面？

市教委副巡视员冯洪荣回答了这个问题。

冯洪荣解释，单位办园占北京市整个幼儿园总数的三分之一，包括各大部委、机关、军队、企事业、街道办的幼儿园，总体质量非常好。

冯洪荣指出，这部分幼儿园是普惠制幼儿园的重要组成部分。“普惠制幼儿园既包括政府办的幼儿园，集体企业办的幼儿园，也包括有一部分价位、质量、定位非常合适的民办园，它们共同构成普惠幼儿园的多元供给主体。对于它们，我们是一视同仁，同等对待，不做任何政策区分。”

“我们要保住这三分之一的存量，鼓励扩大增量。所以对它们的政策要跟其他园的政策一视同仁。比如一次性开班费、租地办园的补贴、对教师的培养、职称评定都是完全一样的。通过这样的方式，调动这些幼儿园的积极性，确保这三分之一的优质幼儿园能在稳定中不断扩大。”冯洪荣说。

此外，副市长王宁在报告中也提到，要进一步深化改革，促进体制机制创新，研究鼓励机关、部队、企事业单位办园政策措施，进一步调动社会办园积极性，加大宣传，形成学前教育改革发展良好氛围。

焦点1

探索无证幼儿园转为社区办园点

王宁在报告中提到，北京在学前教育保障机制方面，将加大财政扶持力度，淡化公办民办概念，突出公益普惠。

王宁解释，目前，北京市学前教育发展的基本政策是普惠制，由政府主导，全社会共同举办。普惠制是政策导向，只要符合办园条件，所有办园主体都可以自愿选择办，所有办园形式都可以办，政府不包办，也不强制办。

“普惠制不排斥多样性，我们积极鼓励社会或市场满足多样需求，政府将根据《民促法》分类管理，差别化支持。”王宁强调，“普惠制也不意味着低质量，未来，所有普惠性幼儿园都将逐渐实现‘四同’：质量相同、价格相同、补助相同、教师待遇相当。”

在具体扶持与保障政策上，市政府按照统一办园标准、统一收费标准、统一财政补贴的“三统一”原则，坚持一视同仁，对执行政府限价的普惠幼儿园，不分公办民办，均提供财政补贴扶持。同时，提高补助标准，将非教育行政部门举办的普惠公办幼儿园生均定额标准由每个学生每年3600元提高至8400元或12000元。

王宁还提到，北京将在办园机制方面，积极探索办园新模式。在扩大教育部门办园、广泛调动社会力量办园的基础上，积极探索民办普惠园办园模式，解决学前教育编制不足但又需确保公益普惠的实际困难。在可用于举办学前教育的场地空间不足的情况下，在保证安全的前提下，探索开展社区办园点项目，允许具有一定条件和质量的无证幼儿园规范提升转变为社区办园点提供普惠便民服务，及时纳入管理范围。

焦点2

今年将治理200多所无证幼儿园

北京市今年将至少推动200多所无证幼儿园的治理工作，并准备通过新建、改建、扩建158所幼儿园的方式，完成新增3万个学位的任务。

据王宁介绍，截至4月底，今年治理的无证幼儿园中，已审批3所；正在审批中6所；基本具备审批条件、正在整改中的18所；具备社区办园点条件、已完成整改、正在备案中的7所；正在整改拟转为社区办园点的182所。

为解决新一轮学位缺口问题，王宁介绍，市政府在保存量的基础上，通过扶持新建、改建、扩建、以租代建、举办社区办园点等方式，公办、民办并举，不断扩增学前教育学位资源。2018年，全市拟通过新建、改建、扩建158所幼儿园，完成新增3万个学位的任务。截至4月底，9所幼儿园已经开班招生，涉及学位2110个；27所幼儿园已完成装修改造具备招生条件，涉及学位4750个；48所幼儿园正在施工中，涉及学位11800个；74所幼儿园正在前期协调中，涉及学位11802个。

焦点3

职称评价实行师德素养“一票否决”

王宁在报告中提到，北京坚持将师德放在学前教育专业技术人才职称评价的首位，实行师德素养“一票否决制”。

王宁提到，针对学前教育管理问题，市政府对全市学前教育管理中存在的弱点、难点问题进行了全面梳理并专门制定管理意见，将各类型幼儿园全面纳入管理范围。

据王宁介绍，北京制定了学前教育全员培训规划，健全分层、分类及重点项目相结合的培训机制，年内将完成对各类幼儿园教师的全员培训工作。同时，完善学前教师职称制度。提高幼儿园中高级职称比例，打通中小学（幼儿园）教师职称系列，在学前教育学段增设正高级教师职称，将非教育行政部门举办的公办性质园、民办园教师纳入教师职称评定范围；坚持将师德放在学前教育专业技术人才职称评价的首位，实行师德素养“一票否决制”。

责任编辑：刘德宾 SN222