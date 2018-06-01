张文中连夜现身央视:这一天对中国企业家意义重大

原标题：无罪！张文中连夜现身央视，有话说。。。这一天对中国企业家，意义重大！

2018年5月31日。这一天，对于企业家张文中，以及所有中国企业家来说，都是历史性的一天。

最高人民法院对原审被告人张文中诈骗、单位行贿、挪用资金再审一案进行公开宣判，撤销原审判决，改判张文中无罪，同时改判原审同案被告人张伟春、原审同案被告单位物美控股集团有限公司无罪，原判已执行的罚金及追缴的财产，依法予以返还。

最高人民法院审监庭庭长 颜茂昆：原审认定张文中构成诈骗罪，经过再审以后，对这个事实的认定就发生了改变，作为民营企业的物美集团实际上是具有申报国家项目的资格的。

张文中案成为了人民法院落实党中央产权保护和企业家合法权益保护政策的一个“标杆”案件，张文中与物美如何从巅峰跌入谷底？事件的始末如何？这起案件对促进中国民营经济发展意味着什么？

历时12年，无罪！当事人连夜现身央视财经演播室，有话要说。

张文中案始末

12年前，一纸判决让这个物美集团的掌门人开始了漫长的牢狱岁月。1994年，张文中一手创办了物美集团，在北京的大街小巷中都可以看到这家蓝白相间的零售店，由于擅长通过并购、托管，物美于2003年成为首家在香港上市的内地民营零售企业。一直到2006年，物美整合了全国20多家企业近400个网点，收购了包括美廉美、新华百货等著名标的，一度占据了北京三分之一的零售市场份额。然而这一切在2006年戛然而止。

2006年张文中在接到调查通知后辞去董事长职务，并被河北省衡水市人民检察院刑事拘留。2008年10月，河北省衡水市中级人民法院以涉嫌单位行贿、挪用资金、个人诈骗起诉，一审判处有期徒刑18年，后由河北省高级人民法院改判为12年。2016年10月，张文中向最高人民法院提出申诉。最高人民法院于2017年12月27日作出再审决定，并于2018年2月12日公开开庭审理了本案。在5月31日的审判中，最高法院作出无罪判决，并依法启动国家赔偿、已执行罚金及追缴财产的返还等工作。

12年漫长等待，张文中终于迎来了无罪宣判，他说“迟到的正义，依然无比珍贵”。在改判无罪以前，张文中已经出狱并回归物美，今年1月，他首度以新零售平台董事长的身份从幕后走向台前，通过一系列的高密度亮相，张文中正在努力追回失去的12年。

张文中案意义

联想控股董事长 柳传志：不仅为张文中高兴，也为自己高兴。依法治国能够让遵纪守法好的企业放心地、大胆地去发展，同时违法违规的企业得到制裁，体现出党实事求是的精神。

SOHO中国董事长 潘石屹：这不仅是张文中一个人的事，而且也是中国企业家的事，所有正直的人都应该为之振奋。张文中被改判无罪，标志着我们所处的社会环境越来越好，也标志着我们国家会朝着依法治国的道路往前走。

央视财经评论员 马光远：最高法讲它是一个标杆，那么标杆意义在什么地方？就是表明中央，这几年以来一系列强调的，坚持的要保护企业家的产权，保护企业产权的精神，在法治层面得到了落实，我觉得这个对于中国很多民营企业家，包括关注中国经济的很多人来讲，真的是一个大喜事，所以我觉得不仅仅是他个人如释重负，包括很多人来讲就看到了中央在这个层面的决心，所以我觉得这个无论从中国经济，还是从中国法治，还是从未来的企业家这种安全感整个层面来讲，都是一个非常好的事。

央视财经评论员 马光远：过去我们对民营企业家的歧视，包括民营企业的地位，这一页也可以翻过去了，那么未来我们坚持两个毫不动摇，毫不动摇的发展公有制经济，毫不动摇的鼓励扶持民营企业发展，这两个毫不动摇之间我们要有一个平等原则。习总书记多次提到企业家精神的时候，也提到了一个平等保护问题，所以我觉得怎么样把中央的这个两个红头文件，毫不动摇贯彻到法治经济政策各个层面，其实这个案子其实也给大家很多启示。

张文中连夜现身央视：称将返还财产全部捐出

物美集团创始人 张文中：背负着罪犯这么一个头衔长达12年之久，经历了千辛万苦，终于恢复了自己本来的这样一个人身权，的确是非常兴奋的，而且内心里面是百感交集，思绪万千。

张文中：我这个案子的纠正确实赶上了这样一个历史性的好时代，新的时代，我是经历了一系列挫折的，在中级法院，高级法院，两审都被驳回，那么在高级法院的再次申诉也被驳回，也就是在2016年10月份，我又鼓足勇气向最高法院申诉，其实也是在努力，但是赶上了好时候，就在这个时候中央在2016年11月份颁发了这样一个文件，我觉得从那个时候我们就觉得有盼头，有希望了，也经历了比较长的一个过程，到2017年12月28日，我终于拿到了再审的决定书。

张文中：对于国家要返还这个财产，我是感到非常振奋的，这说明了我们真的在落实产权保护，当然了，这些财产返还之后，我会全部捐出用于扶贫，用于依法治国。

张文中：无罪宣判 标志着一个依法保护产权的新起点

张文中：其实这个案子标杆意义我认为在两个方面，第一个2006年的时候，我是一个很著名的企业家，那么同时我这个案子涉及的事情和民营企业家息息相关。这个案子是错在我的身上，但是实际上是对民营企业有重大影响的一个政策导向，因此从2006年开始，每次全国的两会都有人大代表和政协委员为我这个案子呼吁，所以当这个案子得到解决了，可想而知，那么大家都会欢欣鼓舞，都认为这是一个新的开始，那么我也认为我这个案子的解决，5月31日宣告的无罪已经早已超出了我张文中本人，物美企业本人，它标志着依法保护产权的一个新起点，同时也会为民营经济的发展，注入新的动力。

张文中：纠正一个案子胜过一沓子文件

张文中：其实纠正一个案子，是很难的，这才有一个说法，叫纠正一个案子胜过一沓子文件，现在我们文件是发了很多了，但是如何让企业家市场经济的主体感受到这些文件的温暖，所以就要从一些具体事情做起，比如说这次我这个案子被纠正，就是在民营企业家中间，包括社会各界，包括法律专家中间都产生了很大的影响，那么坦率地说，我这个案子相对来说还是比较简单的，不是那么特别的复杂，但是纠正了以后，引起了很大的反响，那么使大家看到了希望，那么我个人也认为，可能今后还会有一系列的涉产权的案子会得到纠正，那么在这样一种情况下，民营企业家就会有更大的信心，那么也会更加积极地去创业，去创新，去创造。

张文中再出发：下一站，新技术零售业

物美集团创始人 张文中：从我来说，我觉得十几年的时间耽误了，当然也有一种紧迫感，还是想在有生之年，为国家为民族为社会做一点贡献，另外也把自己的一些专长发挥出来，因为我是学数学的，而且在中科院拿个系统工程学博士，在斯坦福做博士后，我觉得如果说我们用好了互联网，人工智能等等这一系列的新技术，对于零售业进行改造，那么可以很好的把原有的资源盘活，让原有的这些就业者也能够提高自己的技能，这个对社会可能是一个很大的贡献，而且对我们消费者也会带来很大的好处和方便，所以我也和（IDG）资本，深投控，还有一些年轻人创办了一个新的公司叫做多点，这个多点也可以理解为我的第二次出发，那么说到底就是要用技术来改变传统零售企业，而且我相信以商业全面的数字化为基础，会使中国的商业企业的规模有很大的发展和提升，也就是说会让中国商业企业的规模赶上甚至达到超过美国和欧洲的水平，所以我觉得如果把这个作为我二次出发的一个目标，还是很有意义的。

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责任编辑：张岩