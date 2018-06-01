原标题：A股正式“入摩”首批226股已被纳入

每经记者 王海慜 每经编辑 贾运可

昨日（5月31日）交易结束后，首批226只中国A股股票被纳入MSCI新兴市场指数，纳入比例为2.5%，宣告A股正式“入摩”。尽管本次纳入只是A股“试水”MSCI的第一步，但也是极为关键的一步，意味着A股向全球资本市场的“中心舞台”坚定迈进，而国际资本市场也因A股的加入更加丰富。

《每日经济新闻》记者注意到，当日下午，A股纳入MSCI启动会在上海举行。上交所总经理蒋锋在启动会上表示，A股的成功纳入，源于QFII、RQFII以及沪港通等多种投资渠道的建设、各项交易制度的完善和政策的开放，更源于国际投资者对中国资本市场改革开放成果的认可，印证了中国资本市场正逐渐扩大的国际知名度和国际影响力。

MSCI董事长兼首席执行官亨利·费尔南德兹明确表示，希望未来MSCI指数纳入A股的步伐能够迈得更大一些。他还透露，结束首次纳入及提高纳入因子的过程之后，MSCI将考虑A股市场的中盘股。“如果纳入中盘股，MSCI新兴市场指数的成分股将增加至1300只，其中超过600只来自中国，这将是‘跨越性的一步’。”

A股国际化的重要一步

2013年开始，MSCI首次宣布启动A股纳入MSCI新兴市场指数的审议及征询工作，之后A股开启了一段长达四年的“入摩”之路。2017年6月21日，MSCI宣布将A股纳入MSCI新兴市场指数，A股闯关MSCI终获成功。又经过了近一年的相关准备，A股终于正式“入摩”。

5月31日下午，A股纳入MSCI启动会在上海举行，来自上海市政府、MSCI、沪深交易所的有关负责人以及境内外约八十家金融机构的代表共同见证了这一中国资本市场对外开放的又一标志性时刻。期间，上交所总经理蒋锋、深交所副总经理李辉以及MSCI董事局主席兼首席执行官亨利·费尔南德兹发表了致辞。

蒋锋在致辞中表示，A股纳入MSCI之路历久弥坚，笃志而行，是A股市场迈向国际化的重要一步。今天的成功纳入，不是终点而是起点。上交所将继续坚持市场化、法治化、国际化的改革方向，积极探索交易所国际化的新模式、新机制、新思路。

李辉指出，引入境外投资者是中国资本市场以开放促改革的重要方式，证券交易所作为资本市场的核心机构和重要平台，在其中发挥着重要作用。深交所积极回应市场关切，将持续推动制度、服务与国际接轨，以更优质的产品和服务对接更广泛的境外投资者群体。

亨利·费尔南德兹则在演讲中说，“除了中国资本市场的改革开放之外，我也相信国际投资者将在投资中国的过程中，提升专业水准，增长投资经验。未来，MSCI将努力理解并鼓励这些资本市场改革开放的步伐。我希望这可以推动中国A股以更少的步骤更大的规模纳入MSCI。”

根据MSCI估计，追踪MSCI指数的资金总额达3.7万亿美元。另据新华社报道，首批226只中国A股股票于昨日交易结束后被纳入MSCI新兴市场指数，纳入比例为2.5%，纳入完成后其市值占MSCI新兴市场指数权重为0.4%。在对纳入标的进行动态调整的基础上，9月A股纳入比例将提高至5%，对应权重达到0.79%。

目前，市场主流观点是，A股“入摩”初期将吸引约1200亿元人民币规模的投资，其中主动型基金占了大多数。不过，这些资金可能并不是在6月1日A股开市后涌入。日前，MSCI中国业务负责人陈凯指出，为了尽量减少跟踪误差，追踪MSCI指数的被动型基金的操作在今年5月31日A股临近收盘时已经完成，而主动型基金的操作更为灵活，可能已经提前布局A股。

市场运行总体平稳

从昨日市场表现看，A股基本实现了平稳“入摩”。

盘后数据显示，市场运行平稳，总体表现为持续上涨，上证综指最高3098.08点，最大涨幅1.86%；收报3095.47点，涨幅1.78%；成交1851.99亿元，较上一交易日小幅减少。沪市MSCI纳A板块上涨1.81%，成交760亿元，较上一交易日增加14%。

从资金流入情况看，沪股通流入MSCI纳A板块金额明显放大，买入金额增加至112.7亿元，创年内单日最高，约为近一个月平均水平（44亿元）的2.5倍；146只样本股上涨率91%。从尾盘表现看，最后5分钟，MSCI纳A板块上涨0.13%。沪股通买入MSCI纳A板块金额20.28亿元，占其全天买入金额的18%。

《每日经济新闻》记者注意到，去年6月A股“入摩”闯关成功以来，国内券商就对这一事件进行了持续跟踪。华创证券在其最新发布的A股“入摩”专题策略报告中指出，A股纳入MSCI后，将增大外资对A股的配置。据测算，中长期带来的增量资金将有望达到1.7万亿元。

对于A股的国际化进程，常跑一线的卖方分析师感触颇深。某券商家电行业研究员最近在参加某白电公司组织的卖方机构交流活动时偶遇多个老外，不由在朋友圈中感慨“居然有外资机构开始覆盖（公司调研）了”。不少券商研究员认为，随着“入摩”后A股国际化进程的深入推进，未来在调研上市公司的时候与老外邂逅的频率会越来越高。

国内日益壮大的私募机构对A股“入摩”的长远影响也予以积极评价。尚雅投资石波日前指出，由于A股纳入MSCI的缘故，今年可视作A股国际化的元年，未来国内投资人的投资理念需要和国际靠拢。他认为，做大权益市场可以降低全社会杠杆比例，不过只有增加长期投资者的入市规模，大力发展机构投资者，才能提升A股的投资属性。相比国内投资者手里的“短钱”，“入摩”后，外资将为A股市场带来更多的“长钱”，这对A股构成中长期利好。

亨利·费尔南德兹明确表示，希望未来MSCI指数纳入A股的进程不再采用小范围扩大规模、小比重提升权重的方式，而是“步伐能够迈得更大一些”。

责任编辑：刘德宾 SN222