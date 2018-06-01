原标题：进入“蜜月期”？ 越日领导人会谈再提南海

越南国家主席陈大光与日本首相安倍晋三。（图源：越通社）

中国南海新闻网6月1日电 根据越通社5月31日报道，当天下午，越南国家主席陈大光在东京日本首相办公室与日本首相安倍晋三举行会谈。

报道称，陈大光与安倍已就越日关系深入交换意见，对自建交45年来两国关系正处于历史最佳时期、在各领域快速和务实发展感到高兴，一致同意2018年是开启两国关系的新阶段。

安倍热烈欢迎陈大光对日本进行国事访问，将其视为越日关系中的重要政治事件，强调日本高度评价越南经济社会发展中所取得的成就，以及越南在地区和世界扮演日益重要的作用，十分重视越南在日本对外政策的地位。陈大光强调，越南一贯将日本视为首要和长期伙伴，高度评价日本在多方面与越南进行合作和提供有效帮助。

此外，双方一致同意加强防务安全的务实合作，合作开展两国国防部合作愿景宣言。

关于南海问题，双方强调确保南海地区和平与稳定、航行与飞越自由和安全，促进以和平方式解决争端，不使用武力或以武力相威胁，保持克制，避免采取损害互信的行为，认真遵守包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法，尊重各项外交和法律程序，并就全面落实《南海各方行为宣言》（DOC）和尽早达成《南海行为准则》（COC）等的重要性达成一致。

对此，广西社会科学院东南亚研究所副研究员杨超在接受中国南海新闻网采访时指出，越南与日本加强防务合作主要目的是在南海抗衡中国，而日本也企图利用越南在南海“牵制”中国，共同的利益使得越日两国防务合作进展迅速。

杨超称，日越双方已确立战略伙伴关系，日本介入南海问题并向越南提供外交以及防务支持，向越南提供巡逻舰；越南则向日本开放港口，便利日本在南海的“合法存在”。（中国南海新闻网 栾雨石）

来源：海外网-中国南海新闻网

责任编辑：张玉