哈罗单车诉ofo工作人员搞破坏 偷100多辆单车被拘

原标题：哈罗单车控诉ofo工作人员搞破坏 偷100多辆单车已被刑拘

AI财经社5月31日消息，5月30日，公众号“哈罗单车杭州”发文《某黄！我忍你很久了！》文中控诉了珠海市和烟台市ofo小黄车工作人员出现破坏哈罗单车的情况。并喊话ofo：哈罗单车从不恶搞竞对，也烦请竞对提高自身的Level，我们拼的是实力，是科技和用户体验，而不是背地里玩的那些小把戏！

以下为“哈罗单车杭州”发布的全文：

自哈罗单车进入各大城市以来，为广大市民解决了“最后一公里”的交通出行难题，深受市民们的喜爱。

这一切都离不开哈罗工作人员的辛勤工作，他们将单车一辆辆地调度至大家需要用车的地方，但是，这些辛勤努力的成果，却遭到竞争对手的不正当破坏。

案例一：珠海市

5月25日，上午10点左右，哈罗单车工作人员发现有一名男子一边整理路边的ofo单车，一边恶意破坏哈罗单车秩序。经共享单车主管部门确认，该名男子为ofo小黄车的工作人员郑某星。（附视频）

发现此情况后，哈罗单车的城市经理及其他相关工作人员赶到现场处理，并在11点报警。警方出动后已经将现场破坏单车摆放秩序的嫌疑人及哈罗单车相关工作人员带往派出所做笔录。

珠海市公安局香洲分局认为郑某星的行为已经违反《中华人民共和国治安管理处罚法》相关规定，作出拘留5日的决定。

案例二：烟台市

无独有偶，3月28日，山东烟台一夜之间丢失100多辆哈罗单车。报警处理之后，民警通过天网监控发现，100多辆不翼而飞的哈罗单车为该片区小黄负责人郭某和其合作物流公司李某所为。为了使市区都以小黄车为主，他们将100多辆哈罗单车运输到了偏远的乡村地区，行为极其恶劣。

烟台市民警以盗窃罪，将犯罪嫌疑人进行刑事拘留。

哈罗单车控诉ofo工作人员搞破坏，偷100多辆单车，已被刑拘

图片来自“哈罗单车杭州”微信公众号

郑 重 声 明

哈罗单车从不恶搞竞对

也烦请竞对提高自身的Level

我们拼的是实力，是科技和用户体验

而不是背地里玩的那些小把戏！

文末，哈罗单车还发布了“有奖举报”：

为了打击不正当竞争行为，营造公平的行业竞争环境，现哈罗单车杭州向杭州市人民公开征集。如有市民目击有人破坏哈罗单车，请拍摄相关照片或者视频等资料，发送给哈式骑。我们必严惩这种行为，并为您送上免费骑行月卡、实物礼品等聊表心意。

责任编辑：余鹏飞