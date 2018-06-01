阿里蔡崇信反驳美参议员:你们只是想遏制中国发展

原标题：阿里蔡崇信反驳美国参议员：你们只是想遏制中国发展

华尔街见闻5月31日消息，据彭博社报道，阿里巴巴集团执行副主席蔡崇信对批评中国的人回应，称这些人对中国的理解是有缺陷的，他们只是希望遏制中国的科技发展步伐。

蔡崇信在加利福尼亚州的Code Conference大会上反驳了美国民主党参议员Mark Warner“中国科技崛起得益于美国科技公司卖身”一说。Warner认为，一些中国公司对美国构成安全风险，还威胁美国公司转移关键技术。作为阿里高管，蔡崇信称，阿里巴巴没有尝试在美国进行大规模的收购并购活动，只是在购买少数股权。

今年年初，因无法通过美国国家安全审查，阿里旗下的蚂蚁金服收购速汇金国际的交易以失败告终。自中美贸易摩擦后，美国政府给中国企业的收购制造了不少障碍。

据彭博社，蔡崇信在接受采访时说：一个国家想要提高技术和创新能力，这并没有什么问题。但我们却看到很多人想阻止中国这样做。

阿里的多数营收都来自中国，但该公司一直希望能吸引更多美国商家向中国本土销售产品。彭博社援引蔡崇信表示，尽管近期中美出现贸易摩擦，但阿里巴巴会着眼于长远，让小型企业主和农民看到中国市场的庞大商机。

责任编辑：余鹏飞