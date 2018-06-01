原标题：涉嫌贪污受贿罪 四川南江县原政协副主席蒋辉章被提起公诉

封面新闻讯（记者 吴柳锋 见习记者 韩雨霁）1日，记者从四川省人民检察院了解到，4月25日，巴中市人民检察员依法对原中国人民政治协商会议南江县委员会副主席蒋辉章以贪污、受贿罪提起公诉。

去年5月，四川巴中市纪委发布消息称，经巴中市委同意，巴中市纪委对南江县政协党组成员蒋辉章严重违纪问题进行了立案审查。

经查，蒋辉章违反组织纪律，不如实申报个人有关事项；违反中央八项规定精神，违规操办宴席敛财；违反国家法律法规规定，虚增债务套取国家交通建设偿债资金，套取大量交通建设项目资金归个人支配使用或解决单位违规开支；利用担任南江县交通运输局党委书记、局长等职务上的便利，在工程建设等方面为他人谋取利益并收受钱物且金额巨大；违反生活纪律，追求低级趣味。其中，套取交通建设项目资金归个人支配使用和利用职务便利为他人谋取利益并收受钱物的问题涉嫌犯罪。

蒋辉章身为党员领导干部，理想信念丧失，纪律观念淡薄，严重违反党的纪律，性质恶劣、情节严重。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经市纪委常委会议研究并报市委批准，决定给予蒋辉章开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。

去年5月11日，巴中市巴州区人民检察院以涉嫌贪污罪、受贿罪对中国人民政治协商会议南江县委员会党组成员蒋辉章（副县级）立案侦查。

责任编辑：吴金明