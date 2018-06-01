原标题：同济大学校长钟志华当选中国工程院副院长（图|简历）
经济日报-中国经济网北京6月1日讯 今天，在中国工程院第十四次院士大会闭幕式上，李晓红院士当选为中国工程院院长，陈左宁（女）、钟志华、邓秀新、何华武、王辰当选为中国工程院副院长。
据中国经济网高校人物库资料显示，钟志华，1962年7月出生，曾任湖南大学校长，重庆市委科技工作委员会书记，重庆市科学技术委员会主任等职务，2014年10月任中国工程院党组成员、秘书长，2016年9月任同济大学校长。
钟志华简历
钟志华，男， 汉族，1962年7月出生，湖南湘阴人，研究生，工学博士，教授，中国工程院院士，1992年7月参加工作，1999年7月加入中国共产党。
1978.09--1982.07 湖南大学机械系学习
1982.09--1984.01 出国预备培训，分别在广州外语学院、北京语言学院学习英语和瑞典语
1984.01--1987.02 瑞典律勒欧大学攻读副博士学位
1987.02--1988.05 瑞典林雪平大学机械工程专业学习，获工学博士学位
1988.05--1989.12 瑞典林雪平大学博士后研究
1989.12--1992.06 瑞典林雪平大学助理教授
1992.06--1995.10 瑞典林雪平大学副教授（终身职位），湖南大学机械与汽车工程学院教授
1995.10--1997.09 湖南大学机械与汽车工程学院副院长
1997.09--2004.01 湖南大学机械与汽车工程学院院长
2004.01--2004.04 湖南大学校长助理，机械与汽车工程学院院长
2004.04--2005.07 湖南大学副校长、党委常委
2005.07--2010.12 湖南大学校长、党委常委
2010.12--2011.02 重庆市委科技工作委员会书记，重庆两江新区管理委员会副主任（兼）
2011.02--2011.04 重庆市科学技术委员会主任、重庆市委科技工作委员会书记，重庆两江新区管理委员会副主任（兼）
2011.04--2011.12 重庆市科学技术委员会主任、重庆市委科技工作委员会书记，重庆两江新区管理委员会副主任（兼），重庆市科学技术协会主席（兼）
2011.12--2014.10 重庆市科学技术委员会主任、重庆市委科技工作委员会副书记，重庆两江新区管理委员会副主任（兼），重庆市科学技术协会主席（兼）
2014年10月，中国工程院党组成员、秘书长
2016年9月，同济大学校长
2018年6月，任中国工程院副院长。
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