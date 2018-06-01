黄强任河南副省长 原任甘肃常务副省长(图/简历)

原标题：黄强任河南省副省长 原任甘肃省委常委、常务副省长（图|简历）
经济日报-中国经济网郑州6月1日综合报道 6月1日下午，河南省十三届人大常委会第三次会议表决通过了人事任免事项，决定任命黄强为河南省人民政府副省长。
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，黄强，1963年4月生，曾任国防科学技术委员会秘书长，国防科工局副局长等职务，2014年任甘肃省副省长，去年3月任甘肃省委常委，常务副省长
黄强简历
黄强，男，汉族，1963年4月生，浙江东阳人，1985年6月加入中国共产党，1983年7月参加工作，西北工业大学管理学院管理科学与工程专业毕业，研究生学历，工学博士，研究员级高级工程师。
1979.09--1983.07西北工业大学航空自动控制系航空电气工程专业学习
1983.07--1987.09航空工业部第603所十四室设计员
1987.09--1990.03西北工业大学航空自动控制系航空电气工程专业学习，获工学硕士学位
1990.03--1992.12航空航天部西安飞机工业公司工程发展部特设系统设计室工程师、副组长、副主任
1992.12--1994.10航空航天部、航空工业总公司第603所特设系统设计室主任（其间：1994.03--1994.08中国航空技术进出口深圳公司挂职锻炼）
1994.10--2000.04中国航空工业总公司第603所所长助理、副所长兼科技实业总公司总经理、常务副所长（其间：1998.02--1998.06西安外语学院英语培训班学习；1999.03--1999.07中央党校地厅级干部进修班学习）
2000.04--2003.04中国航空工业第一集团公司第603所所长
2003.04--2005.06中国航空工业第一集团公司第一飞机设计研究院院长、党委副书记兼上海飞机设计研究所所长
2005.06--2006.01中国航空工业第一集团公司第一飞机设计研究院院长、党委书记兼上海飞机设计研究所所长、党委书记
2006.01--2008.06国防科学技术委员会秘书长（2003.09--2006.06西北工业大学管理学院管理科学与工程专业在职研究生学习，获工学博士学位；2007.03--2008.01中央党校一年制中青年干部培训班学习）
2008.06--2014.01国家国防科技工业局副局长、党组成员
2014.01--2017.03甘肃省副省长、省政府党组成员
2017.03--2018.06甘肃省委常委，常务副省长、省政府党组副书记
2018.06-- 河南省副省长
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 当美国又针对中国 印度的这个动作亮了
- 【 军事 】 出鞘：我军登陆台湾会遇哪些决战兵器
- 【 财经 】 管清友谈掏空父母积蓄买房：谁不是这...
- 【 体育 】 NBA-库里准3双勇士会师骑士 火箭遭逆...
- 【 娱乐 】 郑爽儿童节送祝福疑回应发飙事件
- 【 科技 】 小米推出最新“全家桶”，为上市献礼...
- 【 教育 】 40所高校或将改名 新一轮结果正式出炉
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有